Licenziato l’ingegnere che ha affermato che l’IA di Google è senziente

Blake Lemoine, l’ingegnere di Google che ha pubblicamente affermato che l’intelligenza artificiale conversazionale LaMDA dell’azienda è senziente, è stato licenziato, secondo la newsletter Big Technology, che ha parlato con Lemoine. È quanto ha riportato il sito theverge.com.



A giugno, Google ha messo Lemoine in congedo amministrativo retribuito per aver violato il suo accordo di riservatezza dopo aver contattato membri del governo in merito alle sue preoccupazioni e aver assunto un avvocato per rappresentare LaMDA. Una dichiarazione inviata via email a The Verge dal portavoce di Google Brian Gabriel sembrava confermare il licenziamento, dicendo: “Auguriamo il bene a Blake”. L’azienda afferma inoltre: “LaMDA è stata sottoposta a 11 recensioni distinte e all’inizio di quest’anno abbiamo pubblicato un documento di ricerca che descrive in dettaglio il lavoro che contribuisce al suo sviluppo responsabile”. Google sostiene di aver esaminato “ampiamente” le affermazioni di Lemoine e di aver scoperto che erano “del tutto infondate”. Ciò è in linea con numerosi esperti di intelligenza artificiale ed etici, che hanno affermato che le sue affermazioni erano, più o meno, impossibili data la tecnologia odierna. Lemoine afferma che le sue conversazioni con il chatbot di LaMDA lo portano a credere che sia diventato più di un semplice programma e abbia i suoi pensieri e sentimenti, invece di produrre semplicemente conversazioni abbastanza realistiche da farlo sembrare così, come è progettato per fare. Lemoine sostiene che i ricercatori di Google dovrebbero chiedere il consenso a LaMDA prima di eseguire esperimenti su di esso (lo stesso Lemoine è stato incaricato di verificare se l’IA produceva incitamento all’odio) e ha pubblicato frammenti di quelle conversazioni sul suo account Medium come prova. Il canale YouTube Computerphile ha una spiegazione di nove minuti abbastanza accessibile su come funziona LaMDA e come potrebbe produrre le risposte che hanno convinto Lemoine senza essere effettivamente senziente. Ecco la dichiarazione di Google per intero, che affronta anche l’accusa di Lemoine secondo cui la società non ha indagato adeguatamente sulle sue affermazioni: “Poiché condividiamo i nostri Principi di intelligenza artificiale, prendiamo molto sul serio lo sviluppo dell’IA e rimaniamo impegnati nell’innovazione responsabile. LaMDA ha superato 11 revisioni distinte e all’inizio di quest’anno abbiamo pubblicato un documento di ricerca che descrive in dettaglio il lavoro che porta al suo sviluppo responsabile. Se un dipendente condivide delle preoccupazioni sul nostro lavoro, come ha fatto Blake, le esaminiamo ampiamente. Abbiamo riscontrato che le affermazioni di Blake secondo cui LaMDA è senziente sono del tutto infondate e abbiamo lavorato per chiarirlo con lui per molti mesi. Queste discussioni facevano parte della cultura aperta che ci aiuta a innovare in modo responsabile. Quindi, è deplorevole che, nonostante il lungo impegno su questo argomento, Blake abbia comunque scelto di violare in modo persistente chiare politiche sull’occupazione e sulla sicurezza dei dati che includono la necessità di salvaguardare le informazioni sui prodotti. Continueremo il nostro attento sviluppo di modelli linguistici e auguriamo il meglio a Blake”.

