Einaudi pubblica un libro firmato dalle sardine in uscita a marzo

Non si giudica un libro dalla copertina. Tuttavia, si può parlare del suo argomento e dell’opportunità di una sua uscita così a ridosso rispetto al fenomeno che si vuole fotografare. Il libro sardine sarà in uscita a marzo 2020, pubblicato dalla prestigiosa casa editrice Einaudi. Le firme sono quelle dei quattro ragazzi che hanno dato vita al fenomeno, a partire da quell’appuntamento del 14 novembre in piazza Maggiore a Bologna.

Libro sardine si intitola «Le sardine non esistono»

Mattia Santori, Roberto Morotti, Giulia Trappoloni e Andrea Garreffa hanno senz’altro cambiato la vita politica italiana negli ultimi due mesi e mezzo e si apprestano a vivere il loro rush finale, rappresentato dalle elezioni in Emilia-Romagna.

«Siamo tanti. Non importa se ci chiamano sardine. Potevamo essere storioni, salmoni o stambecchi. La verità è che siamo persone: migliaia di cittadini di ogni età che stanno riempiendo piazze, strade e sentieri dell’Italia intera». Con queste poche righe, la casa editrice Einaudi ha presentato il libro intitolato Le sardine non esistono. Un’operazione editoriale che arriva all’apice del successo del movimento e che non prende in considerazione il suo eventuale sviluppo all’indomani del grande megafono e della grande cassa di risonanza rappresentata dalle elezioni regionali.

Il fenomeno degli instant-book non è certo nuovo e questo non è il primo. Ma stupisce ancora una volta di più la rappresentazione mediatica che le sardine sono riuscite ad avere: la loro presenza nei salotti televisivi unita alla loro capillare diffusione sul territorio, passano – a questo punto – anche attraverso pubblicazioni prestigiose. L’annuncio è stato fatto. Per l’ultimazione del testo ci sarà tempo. Il capitolo finale verrà scritto dopo il 26 gennaio.