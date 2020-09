La ‘guerra’ degli Oasis: Liam Gallagher dice che il fratello no-mask «è un imbecille»

Il rapporto tra i due fratelli non è mai stato eccelso e la storia degli Oasis lo dimostra. Ma la pandemia da Coronavirus non ha fatto altro che mettere ancor più in evidenza la differente visione del mondo che hanno i due fratelli che hanno composto uno dei gruppi musicali più in voga negli Anni ’90. E dopo la posizione no-mask (e negazionista) di Noel, ecco che sui social è arrivata la replica di Liam Gallagher che non ha esitato a definire il fratello «un imbecille».

La scorsa settimana, durante il suo intervento nella trasmissione in podcast di Matt Morgan su Radio X, Noel aveva parlato della sua visione della pandemia. Ha detto che lui rifiuta di indossare la mascherina perché non vede alcun pericolo. Ha raccontato di un episodio in treno, quando un viaggiatore gli ha suggerito di indossare il dispositivo di protezione, anche per evitare la multa (sanzioni che da domenica sono state inasprite). Poi ha spiegato che se si dovesse ammalare sarebbe solo un suo problema (infischiandosene del rischio di contagiare anche gli altri).

Liam Gallagher contro il fratello Noel, no-mask e negazionista

Una posizione no-mask dalle sfumature negazioniste che non è piaciuta al fratello Liam Gallagher. Interpellato da alcuni utenti Twitter sulla questione, il cantante non ha esitato a dire: «È un imbecille per molte ragioni». Poi ha spiegato che lui la mascherina la utilizza sempre e non ha alcun problema o fastidio nell’indossarla. Infine ha anche ricordato la sua malattia: «Ho il morbo di Hashimoto. Questo significa che il mio sistema immunitario è fottuto». Si tratta di un patologia cronica che colpisce la tiroide e ha, tra i tanti effetti sulla salute, quello di abbassare le difese immunitarie. Insomma, un messaggio per ricordare come la mascherina non tuteli solo se stesso, ma anche gli altri.

