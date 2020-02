Dopo la morte di Li Wenliang, il dissenso contro il governo cinese arriva anche sui social

La morte di Li Wenliang ha lasciato il segno nel cuore e nella mente dei cittadini cinesi. Il giovane medico fu il primo a denunciare – parlandone apertamente in una chat con alcuni suoi amici che, poi, hanno diffuso la sua scoperta – l’esistenza di un nuovo strano virus molto simile alla polmonite. Si trattava, come la storia ha poi certificato, del Coronvirus che da Wuhan sta terrorizzando il mondo. Dopo una vicenda costellata di interrogatori e costrizioni governative per obbligare negare la veridicità di questa notizia, il medico è rimasto contagiato, fino a perdere la vita nella giornata di giovedì.

Non lo consolerà, questo è ovvio, ma il suo personaggio e la sua storia sono diventate icone di una Cina che non vuole più esser messa a tacere dalle proprie istituzioni. Alla diffusione della notizia della morte di Li Wenliang, infatti, sui social cinesi – come Weibo (il più utilizzato in estremo Oriente) – in migliaia hanno iniziato a utilizzare sulle piattaforme web l’hashtag #speechfreedom: libertà di espressione del proprio pensiero. Quello che, di fatto, non è stato consentito al giovane medico contagiato a Wuhan.

Tens of thousands of Chinese citizens calling “I WANT FREEDOM OF SPEECH” on Weibo last night after doctor #LiWenliang‘s death (via @EASickMan). Hours later, the hashtag was blocked by Weibo, which can be simply understood as official doesn’t want you to call for #speechfreedom. pic.twitter.com/7xGh8FX8Yw

— 中国文字狱事件盘点 (@SpeechFreedomCN) February 7, 2020