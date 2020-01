Lezzi difende Paragone e attacca il M5S: «Non è una buona idea espellere gli anticorpi»

I botti di capodanno hanno portato a una decisione che non sorprende più di tanto: il Movimento 5 Stelle ha deciso di cacciare Gianluigi Paragone per via delle sue posizioni che, secondo i probiviri pentastellati, hanno minato la credibilità del loro Movimento. E se il senatore ha promesso una battaglia, anche legale (e non più solo parlamentare) ecco che questa decisione ha segnato ancor di più una frattura all’interno dl M5S, con prese di posizione da parte di personaggi simbolo. Ed ecco che il commento di Lezzi su Paragone è l’ennesimo tassello sul disagio interno al partito.

LEGGI ANCHE > Gianluigi Paragone scherza: «Espulso? No, il nulla non espelle. Da oggi ci divertiamo»

Con un breve post comparso questa mattina, intorno alle 9.30, sulla sua pagina Facebook, l’ex ministro del Sud difende l’operato ‘sincero’ di Luigi Paragone che continua a definire ‘un suo collega’. Ricorda tutte le battaglie affrontate insieme e la coerenza mantenuta dal senatore nel corso del primo e del secondo governo, sottolineando come non abbia mai chinato la testa né davanti alla Lega, né di fronte al Partito Democratico.

Lezzi su Paragone e la storia degli anticorpi

E per sottolineare la sua vicinanza a Gianluigi Paragone e la sua critica costruttiva al Movimento 5 Stelle, Barbara Lezzi ha deciso di usare termini medici, citando tra le righe anche i vaccini: «Non è una buona idea espellere gli anticorpi, caro Movimento 5 Stelle. In alto i cuori». Insomma, l’ex ministro del Sud – che nelle ultime settimane ha avviato una polemica a distanza con Teresa Bellanova, capo del dicastero delle Politiche Agricole e alleata di governo – tira una bella stilettata ai vertici pentastellati.

La frattura senza gesso

Il commento di Lezzi su Paragone è, dunque, l’ennesimo capitolo di un romanzo che vede il Movimento 5 Stelle sempre più deflagrato. La cacciata di Gianluigi Paragone – oltre a ridurre ancor di più i numeri in Senato (anche se già era evidente e palese nelle recenti votazioni a Palazzo Madama) – si va a unire alla decisione dell’ex ministro Fioramonti che, da ieri, ha dato vita al suo nuovo gruppo parlamentare Eco.

(foto di copertina: da profilo Facebook di Barbara Lezzi)