L’identikit del possibile nuovo frontman dei Thegiornalisti

La storia delle band di tutto il mondo dice che si può sopravvivere all’addio del frontman. Certo, è difficile. Ma non impossibile. Ci provano anche i Thegiornalisti ad andare avanti senza Tommaso Paradiso che ieri sera ha annunciato il suo addio al gruppo. Un addio che non è stato digerito dagli altri due componenti della band, ai quali è stato tolto anche l’accesso ai social network del gruppo. Ma loro non si arrendono e rilanciano il progetto musicale: chi sostituirà Tommaso Paradiso? La soluzione potrebbe essere in casa e potrebbe rispondere al nome di Leo Pari.

Leo Pari, l’identikit del sostituto di Tommaso Paradiso

Quest’ultimo è l’identikit perfetto: ha già collaborato da tempo con la band, è amico fraterno di tutti i componenti, è un autore e ha dato il suo contributo anche ai successi del gruppo indie. Inoltre, ha suonato spesso live con i Thegiornalisti: ha espresso il suo talento alle tastiere e alla voce, facendo il controcanto proprio a quel Tommaso Paradiso che potrebbe essere chiamato a sostituire.

Leo Pari è stato contattato da Repubblica, che ha posto subito la domanda scomoda. Ma l’artista non si è sbilanciato, trincerandosi dietro al più classico dei no comment. «Non è né un sì né un no, è che non ho un’opinione a riguardo – ha detto Leo Pari -: sono stato soltanto travolto da questo ciclone mediatico. Tuttavia, io ho un appuntamento con le mie canzoni e con il mio album in uscita nel 2020».

Perché Leo Pari potrebbe essere il sostituto perfetto di Tommaso Paradiso

Non si sbilancia sulle ragioni e sui torti di questa storia di grande amicizia finita male. Non vuole prendere le difese di nessuno e, anzi, sostiene che nelle band è normale avere dei momenti di confronto. Ma perché potrebbe essere proprio lui a sostituire Tommaso Paradiso? Leo Pari conosce benissimo l’universo dei Thegiornalisti ed è perfettamente inserito nelle loro dinamiche. Inoltre, può vantare anche una certa somiglianza con il frontman: stessa barba lunga e curata, stesso sguardo malinconico.

FOTO dall’account Instagram di Leo Pari