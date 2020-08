Aboubakar Soumahoro lancia la Lega dei Braccianti

Si chiamerà Lega dei Braccianti. E sarà una nuova associazione e movimento che oggi, nella data simbolica dell’anniversario della nascita di Giuseppe Di Vittorio, sarà lanciato da Aboubakar Soumahoro a Borgo Mezzanone, uno dei luoghi simbolo del dramma dei migranti e dei braccianti agricoli, fatti vivere in condizioni disumane, con un lavoro sottopagato e durissimo, privo di qualsiasi diritto.

Lega dei Braccianti, parte l’iniziativa di Aboubakar Soumahoro

Aboubakar Soumahoro ha annunciato l’iniziativa dalle colonne dell’Huffington Post, spiegando quali sono i principi base che animano questa sua decisione, che sembra quella di individuare una casa comune per parlare di politica, in un momento in cui le tematiche restano in superficie e i problemi non si affrontano nella loro profondità. A questo proposito, risulta inevitabile il richiamo a Giuseppe Di Vittorio, sindacalista, deputato dell’assemblea costituente che ha dato una carta fondamentale al nostro Paese, sempre accanto ai braccianti agricoli nelle lotte e nelle rivendicazioni dell’immediato dopo guerra.

Oggi, a Borgo Mezzanone – luogo simbolo dell’immigrazione in Italia e dei problemi quotidiani dei braccianti agricoli – nascerà la prima Casa dei diritti e della dignità Giuseppe Di Vittorio e rappresenterà una sorta di presidio per la Lega dei Braccianti, che nelle intenzioni di Aboubakar Soumahoro sarà il primo esperimento associativo tra braccianti in Italia.

Cosa sarà la Lega dei braccianti

Aboubakar Soumahoro, dopo aver organizzato gli Stati Popolari nel mese di luglio a Roma, ha abbandonato il sindacato Usb, con il quale aveva condotto tutte le sue lotte dall’inizio della sua esperienza politica in Italia. La Lega dei Braccianti rappresenterà senz’altro un passo avanti in questo suo percorso. Occorrerà comprendere se da qui potrà partire un ragionamento ancora più ampio che possa puntare anche alla rappresentanza istituzionale e non soltanto all’assistenza delle persone che la Lega dei Braccianti intende aiutare e tutelare.