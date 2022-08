L’ecosistema Solana colpito da un attacco hacker: svuotati 8.000 wallet

L’ecosistema Solana, una piattaforma blockchain pubblica, è stato colpito da un hacker che ha prosciugato milioni di criptovalute da 8.000 “hot wallet” (uno strumento che permette agli investitori di criptovalute di conservare o scambiare i token). Il danno potrebbe ammontare tra i 4,5 e gli 8 milioni di dollari.

Attacco hacker all’ecosistema Solana: svuotati 8000 wallet

Sembra che gli hacker siano stati in grado di rubare sia la criptovaluta di Solana (SOL) sia alcune compatibili con la blockchain di Solana, come la stablecoin USD Coin (USDC). Solana, in un tweet, ha dichiarato che circa 8.000 wallet (rispetto ai 7.767 precedenti) sembrano essere stati colpiti dall’attacco, inclusi quelli gestiti da terze parti Phantom e Slope. Ancora non si è a conoscenza della causa che ha portato all’attacco. Si ipotizza un’estensione legata a uno smart contract malevolo, approvata dalle vittime. Ci sarebbe stata, forse, la sottrazione (o almeno la compromissione) delle chiavi private – senza le quali non può essere avviata alcuna transazione – di tali “hot wallet”. Sul Sole24ore, Marco Cavicchioli, divulgatore crypto, ha spiegato che «la cosa più brutta di questo attacco, dalle dimensioni relativamente contenute, è che Solana non ne ha dato subito notizia sul suo profilo Twitter ufficiale con quasi due milioni di follower, ma solo sul profilo tecnico dello Status che ne ha meno di 90mila. Trattandosi del furto delle chiavi private sarebbe invece stato opportuno avvisare tutti di spostare i fondi su hard wallet, per sicurezza, ma hanno preferito non dargli troppa visibilità. Dato che già in passato Solana ha avuto problemi tecnici, questo comportamento non getta certo una buona luce sul loro operato». «Ingegneri di diversi ecosistemi, in collaborazione con società di audit e sicurezza, continuano a indagare sulla causa principale di un incidente che ha provocato il prosciugamento di circa 8.000 portafogli», si legge in uno dei tweet della pagina della piattaforma blockchain.