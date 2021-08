Il meme sessista sulla concorrente di Reazione a Catena e il suo contromeme che zittisce tutti

Sara Vanni è finita - come accade spesso tra gli appassionati della trasmissione - in una serie di meme di pessimo gusto. Ma la sua reazione è da incorniciare

Ci avevano provato – come era già successo in passato – a trasformare in meme una concorrente del gioco pomeridiano di Raiuno, Reazione a Catena. Ma lei, Sara Vanni, componente del trio Le Sibille (vera e propria sorpresa di questa edizione del programma), ha saputo reagire e rispondere con ironia, realizzando – di fatto – un contromeme ancora più virale del precedente e prendendosi gli applausi di tutti.

Le Sibille a Reazione a Catena e il tentativo di trasformarle in un meme di cattivo gusto

Facciamo un passo indietro. Nel corso di una puntata di qualche giorno fa, durante il gioco Quando, dove, come, perché è stata posta questa domanda: bisognava indovinare la parola a partire dagli indizi quando ormai sei grande, in bocca, spingendo. Durante la distribuzione degli indizi, le telecamere dirette dalla regia inquadrano i concorrenti. A un certo punto, hanno indugiato sulla concorrente Sara Vanni. È stato quello il momento catturato da alcuni utenti dei social network, che hanno subito fatto circolare l’immagine, con un sotto testo sessista e di cattivo gusto («lo sguardo malizioso della concorrente»).

È stata la stessa Sara Vanni – molto attiva sui social, che ben conosce i meccanismi della viralità sul web – a cogliere la palla al balzo e a rovesciare completamente il meme. Ha infatti scelto un’altra sua inquadratura e ha aggiunto a quest’ultima la didascalia: «Io che non sono etero».

Immediato il trionfo sui social network, con migliaia di like e centinaia di retweet. L’immagine, tra le altre cose, era stata riproposta anche dal popolarissimo account Instagram di Trash Italiano. «A parte l’assunto che una ragazza sia etero per forza – dichiara in un commento successivo Sara Vanni – , voglio vedere se ci fosse stato un ragazzo, se avessero fatto lo stesso meme».