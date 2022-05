Il ministro russo Lavrov sceglie Rete4 per farsi intervistare da una tv europea

Mediaset ha presentato la notizia come una esclusiva europea. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov si farà intervistare da Giuseppe Brindisi nel corso della puntata domenicale di Zona Bianca, il programma di approfondimento di Rete4. Il fatto che ci possa essere uno spazio per Lavrov a Rete4 rappresenta sicuramente una questione di interesse mediatico molto elevato: è la prima volta dall’inizio del conflitto che un esponente di primo piano del governo russo interviene in uno spazio di informazione italiano. Sono state rare, negli ultimi mesi, le sue sortite anche in campo internazionale: recentemente, ad esempio, Lavrov si è reso protagonista di una lunga intervista ad Al Arabya English, mentre per il resto ha preferito utilizzare fonti di informazione affiliate allo stato russo per le sue comunicazioni a livello internazionale.

Lavrov a Rete4, l’intervista esclusiva a Zona Bianca

L’appuntamento, dunque, è per domenica 1° maggio. Bisognerà capire quali saranno le modalità di comunicazione che sono state scelte da Lavrov e quanto verrà sollecitato attraverso le domande che, in questo periodo, la Russia tende a evitare. Ad esempio, occorrerà capire se – in un media occidentale – Lavrov parlerà apertamente di guerra o continuerà a sostenere la teoria dell’operazione speciale, come del resto hanno fatto diversi giornalisti russi che sono intervenuti in talk-show di approfondimento italiani nell’ultimo periodo. A quanto pare, tuttavia, si tratterà di un intervento che non prevederà alcun contraddittorio e nessun dibattito nel corso di svolgimento dell’intervista.

