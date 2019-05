Boldrini risponde a Salvini: «Mentre tu spartivi le poltrone con Berlusconi, io aiutavo le popolazioni dell’Ex Jugoslavia»

In quel periodo (come accaduto anche di recente) la Lega andava a braccetto e caccia di potere con Forza Italia

Gli aiuti alle popolazioni in difficoltà dell'ex Jugoslavia negli anni seguenti allo scioglimento

Qualche sera fa, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo (su La7) Laura Boldrini ha annunciato che alle elezioni europee in programma domenica 26 maggio avrebbe votato per il Partito Democratico. Questo endorsement al Pd è stato criticato da Matteo Salvini, ma oggi l’ex presidente della Camera ha risposto a questa provocazione ricordando al leader della Lega azioni di qualche anno fa, mentre il segretario del Carroccio era impegnato a condividere gli scranni del potere insieme a Silvio Berlusconi. E non solo recentemente.

«Mi aiutate a ricordare a Salvini che agli inizi degli anni novanta, mentre io con le Nazioni Unite mi occupavo di fornire aiuti alimentari alle popolazioni colpite dalla guerra nella ex Jugoslavia, lui e il suo partito si spartivano già le poltrone con Berlusconi?», è la replica di Laura Boldrini a quel tweet comparso sul profilo social del leader della Lega e fissato in alto.

Bella squadra quella del PD! Ora con la Boldrini è proprio completa☺️

Da una parte il passato, dall’altra, con il voto alla Lega il 26 maggio, il FUTURO! #primalitalia #26maggiovotoLega pic.twitter.com/nb8WzA5Jei — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 15, 2019

Laura Boldrini e le poltrone di Matteo Salvini spartite con Berlusconi

L’ex presidente della Camera, con garbo e senza l’utilizzo salviniano delle gogna mediatica, ha tenuto a ricordare al leader della Lega il suo passato fatto di aiuti alle persone in difficoltà – nel caso specifico le popolazioni dell’ex Jugoslavia che stavano affrontando la fase di transizione dopo lo scioglimento in tanti piccoli Stati. Un momento storico fatto di guerra e devastazione, spesso ignorata dal mondo.

Mi aiutate a ricordare a Salvini che agli inizi degli anni novanta, mentre io con le Nazioni Unite mi occupavo di fornire aiuti alimentari alle popolazioni colpite dalla guerra nella ex Jugoslavia, lui e il suo partito si spartivano già le poltrone con Berlusconi? pic.twitter.com/dPviEQqwNh — laura boldrini (@lauraboldrini) May 16, 2019

Il tutto mentre il Carroccio era impegnato nei classici giochi di potere e poltrone insieme al governo Berlusconi e alle varie alleanze, ripetutesi negli anni, con Forza Italia prima, il Popolo delle Libertà dopo e, di nuovo, con Forza Italia (come in occasione delle elezioni politiche del 4 marzo 2018). Un fatto scritto nella storia, ma che (forse) ogni tanto necessita di esser riproposto per raccontare la vera realtà dei fatti.

(foto copertina: ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI)