Matteo Salvini se l’era chiamata: dopo aver parlato dal balcone del palazzo municipale in Piazza Saffi a Forlì, lo stesso da quale si affacciava Benito Mussolini, aveva detto ai presenti «Saviano e la Boldrini chiederanno le dimissioni perché ho osato parlare Romagna dal balcone». L’aveva poi ribadito anche nel suo tweet con foto: «Uno spettacolo ieri sera! Comizio sotto l’acqua affacciato dal balcone sulla piazza principale di #Forlì! Se lo sa la Boldrini…». E alla fine quindi la risposta di Laura Boldrini è arrivata, guadagnandosi molti più likes e retweet.

Laura Boldrini risponde a Salvini: «Invece di curarti di me, pensa a fare il tuo lavoro»

In soli due minuti il tweet di risposta di Laura Boldrini non solo ha eguagliato i cuoricini e le condivisioni del post di Matteo Salvini di ieri sera, ma li ha anche superati. Laura Boldrini è stata chiamata in causa proprio dallo stesso leader della Lega, ma la sua risposta in realtà non cede alla facile provocazione del balcone. «Invece di occuparti di me pensa alla sicurezza delle persone visto che a Napoli si spara per strada e a Viterbo un commerciante è stato ucciso a sprangate » scrive la deputata ricordando a Salvini due fatti di cronaca successi proprio nello stesso giorno. «Ti ricordo che sei il Ministro dell’Interno – continua il tweet di Laura Boldrini – e in queste ore dovresti fare riunioni di lavoro, non comizi in piazza».

(credits immagine di copertina: Twitter Matteo Salvini)