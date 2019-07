Landini: «Nel calcio e nel sindacato, l’importanza è la squadra» | VIDEO

Nel corso della sua intervista a Giornalettismo, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini ha anche affrontato delle tematiche più pop. Il ruolo del sindacato nei confronti delle nuove generazioni, il tentativo di combattere le fake news sui social network, specialmente in corrispondenza delle grandi manifestazioni unitarie delle parti sociali.

Maurizio Landini e il sindacato come una squadra di calcio

Non può essere un caso, ad esempio, che in concomitanza con la grande manifestazione di Roma che ha portato in piazza 200mila persone e in contemporanea con l’elezione del segretario della Cgil si è verificata, in rete, una proliferazione di fake news – ad esempio – sulla falsa pensione da 30mila euro al mese di Susanna Camusso.

Maurizio Landini parla di Bibbiano

Una dinamica che ricorda un po’ quella di Bibbiano degli ultimi giorni: «Ci sono delle indagini in corso – ha detto Maurizio Landini – e ho massimo rispetto della magistratura. Però su Bibbiano c’è il rischio che la politica come al solito sputtani tutto e riduca al massimo la complessità della vicenda».

Alla fine, il segretario della Cgil regala anche una massima: «Non gioco più a calcio da un po’, magari riesco a fare due salti in un campo da tennis. Ma nel calcio, come nel sindacato, l’importanza è il ruolo della squadra. Non è solo Landini che deve fare gol: l’unione dei vari componenti deve essere fondamentale per raggiungere gli obiettivi».