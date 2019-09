Feltri dice che Lampedusa è come Lourdes perché i migranti guariscono subito

Vittorio Feltri è stato sempre molto critico sul fenomeno dell’immigrazione e sui salvataggi in mare delle ong. A volte, il giornale per cui è editorialista – Libero – ha anche spinto un po’ troppo sull’acceleratore nel descrivere determinate situazioni. Lo stesso Feltri, ospite il 19 settembre al programma di La7 L’Aria Che Tira, condotto da Myrta Merlino, ha ribadito il concetto, utilizzando un’immagine che è destinata a far discutere.

Lampedusa come Lourdes secondo Feltri

«Chiaro che le immagini della gente stipata sui barconi ci mettono angoscia – ha detto Vittorio Feltri -, ma c’è da dire che quando arrivano a terra i migranti che ci venivano descritti come malati e in difficoltà cambiano subito la loro condizione e guariscono. Insomma, Lampedusa è come Lourdes: guariscono tutti». Con toni piuttosto polemici, insomma, il direttore editoriale di Libero ha paragonato due situazioni, quella degli sbarchi dei migranti e quella del più famoso santuario mariano d’Europa.

Feltri dice Lampedusa come Lourdes perché i migranti che sbarcano guariscono subito

Lourdes è famosa per i suoi miracoli e per l’acqua benedetta che avrebbe – secondo la vulgata diffusa – effetti benefici sulle malattie. Per questo motivo, la madonna di Lourdes è da sempre considerata la protettrice degli ammalati e ogni giorno vengono organizzati centinaia di pellegrinaggi da case di cura e ospedali. Il paragone con Lampedusa, oltre a essere sacrilego, è anche fuoriluogo perché non prende in considerazione le sofferenze che effettivamente patiscono ogni giorno i naufraghi che vengono salvati dalle acque del Mediterraneo.

Molto spesso, quando ci sono situazioni di stallo – come quelle che si sono verificate negli scorsi mesi con le ong al largo delle coste e il governo italiano che chiude i propri porti – gli sbarchi più urgenti venivano disposti soltanto per le persone in acuta emergenza sanitaria. Tuttavia, negli ultimi tempi, si è cercato anche di minimizzare sulle sofferenze dei migranti: nel caso della Open Arms, il presidio medico di Lampedusa aveva segnalato che solo uno dei migranti sbarcati in seguito a emergenza sanitaria aveva una otite.