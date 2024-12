Lamborghini TV e i grandi brand che si “comportano” sempre più come media

La comunicazione non passa più solamente dalle campagne pubblicitarie. C'è, ormai, ampio spazio per dinamiche che uniscono l'informazione all'intrattenimento

C’era un tempo in cui le aziende (piccole, medie o grandi) comunicavano con il pubblico esclusivamente attraverso campagne pubblicitarie in tv, in radio e attraverso la cartellonistica pubblicitaria stradale. Con il passare degli anni, questa dinamica è mutata anche grazie all’arrivo dei social network, dando un nuovo e più coinvolgente impulso a una comunicazione orizzontale (e non più meramente verticale) dei singoli brand. Un cambiamento sostanziale che ha portato alla nascita e crescita di veri e propri media center che, successivamente, hanno dato vita ad applicazioni immersive. Come nel caso dell’app di Lamborghini TV.

Innanzitutto, occorre spiegare cosa si intende per “media center”. Si tratta di un hub (digitale) che ogni singola azienda – che decide di crearlo partendo dal proprio brand – che permette di gestire, organizzare e distribuire (sulle varie tipologie di canale) i contenuti multimediali prodotti. Dunque, parliamo della creazione di un ramo all’interno dell’azienda in cui convergono tutti gli aspetti legati alla comunicazione di un marchio, in modo tale da poter veicolare messaggi dall’interno all’esterno, permettendo anche di avere un archivio (sempre in versione digitale) di quanto realizzato nel corso degli anni. Storicamente, questa innovazione prende spunto dal mondo dello sport e dei grandi marchi che, collateralmente, ne sono collegati. Basti pensare a Red Bull (e a tutto ciò che è legato al suo marchio, al di là della bevanda) o a club di calcio come il Barcellona.

Lamborghini TV, la nuova frontiera del media center

Insomma, un vero e proprio centro media, con contenuti che nascono digitalmente e trovano lo sfogo nei contenuti da distribuire sempre in via digitale. Ed è così che i grandi marchi hanno deciso di comportarsi sempre più come un media. Anzi, come gli altri grandi media più o meno tradizionali. Tornando al caso di specie, per esempio, è interessante comprendere come questa svolta sia evidente anche scorrendo lungo la neonata app Lamborghini TV.

Contenuti video 360° che permettono di conoscere e vedere i singoli modelli prodotti dall’azienda di Sant’Agata Bolognese agli utenti e possibili acquirenti. Ma non c’è solamente questo.

La parte dell’infotainment è rappresentata da una serie di approfondimenti, compresa una sezione dedicata ai podcast. Ed è proprio questo l’aspetto principale che inserisce Lamborghini all’interno dell’ecosistema dei media: informare e intrattenere gli utenti – attraverso la sua app per Smart TV – con una comunicazione sempre più orizzontale che va a coprire l’intero ecosistema informativo legato a un brand.