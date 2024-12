L'app è stata sviluppata da Mitigo, un'azienda IT anch'essa made in Italy. L'ennesima conferma che anche i brand hanno l'esigenza di comportarsi come grandi media

Grandi brand e mondo dei media e dell’intrattenimento. Si tratta di un connubio sempre più frequente e sempre più necessario, in un mondo in cui tutto è comunicazione. Il 27 dicembre, Lamborghini conferma ancora una volta questa regola, lanciando Lamborghini TV, la sua app dedicata alla smart tv. Si tratta di un applicativo di ultima generazione che da oggi sarà disponibile per clienti, appassionati o semplici curiosi dell’universo che ruota intorno all’azienda di Sant’Agata Bolognese per Android (versione minima supportata: 8.0 Oreo), Tizen (Samsung, compatibile con i dispositivi dal 2018 in poi), WebOS (LG, compatibile con i dispositivi dal 2018 in poi).

Lamborghini TV, cosa significa per il brand italiano avere un’app per smart tv

L’app offre una vasta gamma di contenuti ad alta risoluzione come: approfondimenti sui modelli, analisi tecniche approfondite, gare di Motorsport, eventi, stile di vita, interviste, podcast e molto altro. Si tratta di una vera e propria panoramica su tutte le novità che Lamborghini offre quotidianamente alla sua community, sempre più integrata con il digitale attraverso tutti i suoi applicativi e tutti i canali di comunicazione via social network. Attraverso l’app per smart tv, il brand di auto di lusso, infatti, potrà dare informazioni sui modelli in vendita e in uscita o arricchire l’esperienza dei propri utenti grazie a una serie di podcast esclusivi che offrono uno spaccato inedito anche sui valori del marchio Lamborghini.

Da made in Italy a made in Italy. Lamborghini, lo sappiamo, rappresenta l’eccellenza italiana nel mondo, veicola con sé una serie di significati che associano il rombo di un motore a un intero Paese. Per sviluppare la sua app, ha scelto un’altra azienda italiana, Mitigo. Si tratta di una IT company, unica nel panorama della penisola, che ha sviluppato un know how specifico nel settore dei nuovi media, puntando a soluzioni distributive all’avanguardia e offrendo soluzioni di massima sicurezza per il contenuto audiovisivo. L’app per smart tv Lamborghini Tv è stata sviluppata in profonda sinergia con il brand di auto di lusso, garantendo la massima customizzazione e venendo incontro alle esigenze di un marchio storico.

Il percorso di trasformazione di un’azienda in un media si compie anche attraverso questi passaggi. È sempre più necessario – in un momento storico in cui la comunicazione permanente è un modo di presentarsi all’audience dei propri clienti – che un brand offra un percorso di informazione coerente, non soltanto sui suoi prodotti, ma anche sulle strategie con cui questi vengono lanciati sul mercato. Inoltre, le aziende hanno sempre maggiore necessità di mostrare alla loro community di riferimento i valori in cui si riconoscono, le associazioni di idee che animano l’ecosistema che dà vita ai prodotti, le partnership che stringono. L’estensione del brand è un punto strategico fondamentale: non basta più presidiare il media, c’è bisogno che l’azienda stessa sia media.