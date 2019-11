Dopo il grande successo ottenuto con “A Star Is Born” al fianco di Bradley Cooper, che le è valso una nomination agli Oscar, Lady Gaga compie un nuovo passo nella sua carriera da attrice. Sarà lei infatti ad interpretare Patrizia Reggiani, l’ex moglie di Maurizio Gucci accusata del suo omicidio.

Lady Gaga torna a recitare: sarà la vedova di Gucci nel film di Ridley Scott

LEGGI ANCHE> Lady Gaga ha parlato del flirt con Bradley Cooper

Ridley Scott si baserà sul libro “The House of Gucci” di Sara Gay Forden per raccontare l’intrigo dell’omicidio di Maurizio Gucci, lo stilista che fondò l’omonima casa di moda. Gucci venne ucciso da tre colpi di pistola all’età di 45 anni il 27 marzo del 1995 mentre stava salendo le scale che portavano al suo ufficio in via Palestro a Milano. da tre proiettili mentre sale le scale del suo ufficio in via Palestro a Milano. La mandante venne individuata nella ex moglie, Patrizia Reggiani, soprannominata dalla stampa «la vedova nera». La donna, che verrà interpretata nella pellicola dalla cantante Lady Gaga, venne condannata a ventisei anni di reclusione, ma ne scontò solo 18 uscendo poi per buona condotta.

(Credits immagine di copertina: © AMPAS via ZUMA Wire/ZUMAPRESS.com)