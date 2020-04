La Russa sostiene che dopo il discorso di Renzi non ci sia più una maggioranza

Le parole di Matteo Renzi hanno offerto un prezioso assist alle opposizioni. Subito dopo il discorso del leader di Italia Viva, Ignazio La Russa (Fratelli d’Italia) ha detto che questo governo non ha più la maggioranza in Senato. L’ultimatum lanciato dall’ex presidente del Consiglio a Giuseppe Conte ha messo in evidenza un fattore: se si proseguirà con i dpcm, il suo partito non sarà più al fianco della maggioranza che forma questo Esecutivo.

Ignazio La Russa ha immediatamente fatto un plauso a Matteo Renzi per alcuni critiche mosse a Giuseppe Conte durante il suo discorso in risposta all’informativa al Senato del Presidente del Consiglio. In particolare, il leader di Italia Viva ha detto: «Io vorrei che desse un occhio in più ai dati dell’Istat e un occhio in meno ai sondaggi. Se lei ci vorrà al suo fianco, noi ci saremo a condizione di fare le cose che servono agli italiani. Se invece sarà qualcosa di populista, noi non saremo al suo fianco. La politica è altrove, noi l’aspetteremo là». Parole che hanno il sapore della rottura, anche se Renzi scuoteva la testa mentre La Russa sosteneva la fine della maggioranza.

La Russa e l’ultimatum di Renzi al governo

Parole che, secondo Ignazio La Russa, segnano la fine di questa maggioranza di governo. Qualora, infatti, Italia Viva togliesse il supporto all’Esecutivo – nonostante abbia due ministri e un sottosegretario – la maggioranza non avrebbe più i numeri a Montecitorio e, in particolar modo a Palazzo Madama, per portare avanti la propria azione legislativa. Il senatore di Fratelli d’Italia ha poi proseguito che le misure prese da Giuseppe Conte hanno avuto un obiettivo che viaggiava di pari passo con la gestione dell’emergenza sanitaria: «Aumentare il proprio consenso elettorale».

(foto di copertina: da canale Youtube del Senato)