La lucidità di Montesano: chiede di boicottare Amazon per protestare contro il Green Pass

Ci risiamo, ancora una volta. Non contento di essersi presentato in televisione per condividere la sua propaganda negazionista (lui che nega la pandemia, la mascherina e ora, come in un piano inclinato, il vaccino) a suon di bufale (ricordate quella sul sangue dei vaccinati? E quella sui morti per Covid?), Enrico Montesano oggi prova a cavalcare il “Black Friday” e propone – come atto di protesta contro il Green Pass – di boicottare Amazon. Insomma, pensieri confusi ed espressi decisamente male.

«Tanti rivoluzionari in solitaria fanno una grande massa rivoluzionaria – scrive Montesano in una lettera in cui cita anche Giorgio Gaber, a caso -. Cosi facendo, singolarmente sfuggiremo, e colpiremo nei suoi interessi economici questo stato traditore, questo governo iniquo e questo sistema che non ci rappresenta. Colpiamoli nel portafoglio. Niente più uso della carta di credito e/o bancomat, niente consumi superflui, non ricorrere alle multinazionali tipo Amazon, niente acquisti nei centri commerciai, utilizziamo prodotti italiani e negozi di vicinato».

Montesano oggi chiede di boicottare Amazon

Insomma, boicottare Amazon per protestare contro la certificazione verde. Una posizione simile a chi decide di mettersi a dieta e per questo evita di farsi la doccia. Senza alcun senso, senza alcuna correlazione. Ma ormai Enrico Montesano le sta tentando veramente tutte per trovare uno spazio sul palcoscenico della polemica. E l’unico modo che ha per trovare le luci della ribalta (visto che a livello teatrale e cinematografico è fermo ad atavici remake di vecchi successi) è quello di ergersi a paladino di quella sponda minoritaria di no vax, che lo esaltano e lo osannano.

I senza ascolti

E oggi – fino a dopo Natale – la battaglia contro Amazon e contro l’economia in generale. Perché lui vuole che la gente protesti non utilizzando più le carte di credito, non andando a comprare più nei centri commerciali ed effettuare acquisti solamente nei negozi di vicinato. Tutto per protestare contro il Green Pass: «Niente spese a Natale. Stiamo tra noi e facciamo un Natale come facevano i nostri nonni. Mandiamo a cag** i negozi, i ristoranti battenti greeeeeen passsss. Disobbedire, sparire come consumatori. Devono schiattare: governo, giornali e tv, senza risorse e senza ascolti!». Senza ascolti. Esattamente come le repliche dei suoi film in televisione.

