La lista di Zaia ha superato di circa 3 volte e mezzo la lista della Lega

Emergono nuovi importanti equilibri con queste regionali 2020. Se sul fronte referendum il Movimento 5 Stelle ha portato a casa una grande vittoria dal punto di vista delle liste nelle varie regioni è il PD a mostrarsi il primo partito, molto più votato del Movimento 5 Stelle. Zingaretti esce il solo vincitore da questa tornata elettorale a livello nazionale, con il PD che potrebbe domandare molto di più ai 5 Stelle, avendo finora dovuto cedere a tutte le richiesta. Andando ad analizzare le proiezioni regionali 2020 Veneto emerge – dagli ultimi aggiornamenti dati dalle proiezioni, che quindi cambieranno ad andare a sera – un risultato elettorale che potrebbe sconvolgere anche gli equilibri interni alla Lega di Salvini.

La lista Zaia supera la lista Lega

Secondo le ultime proiezioni la lista di Luca Zaia in Veneto è data al 51% mentre quella di Lega Salvini al 14,6% – con lo scarto che, di aggiornamento in aggiornamento, sembra salire ancora -. Una schiacciante vittoria – almeno per ora – del personaggio di Zaia su Salvini. Questo, ovviamente, va a intaccare in maniera rilevante la popolarità di Matteo Salvini, facendo salire di grado (almeno a livello morale) Zaia nei ranghi della Lega. Torna attuale, quindi, il discorso che si faceva in piena pandemia sulla popolarità di Zaia che avrebbe surclassato quella di Salvini.

Toscana, il Pd rimane abbondantemente il primo partito

Anche in Toscana c’è una forte conferma per il PD. Nello scontro probabilmente più atteso di tutti, quello tra la candidata leghista Ceccardi e Eugenio Giani candidato per il centrosinistra, emerge – almeno finora – che il PD è e rimane il primo partito della regione. Attualmente i punti di vantaggio del PD – che viene dato al 35,0% – sulla Lega Salvini Premier – data al 22,4% – è di quasi 13 punti percentuali. Nulla a che vedere con le previsioni che, alla vigilia delle elezioni, davano la Lega come primo partito.