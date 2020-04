La chiusura delle sale cinematografiche ha fatto esplodere i consumi delle piattaforme streaming, in particolare Netflix che si conferma la più utilizzata con La Casa di Carta. La serie spagnola è diventata ormai un vero e proprio fenomeno della cultura pop contemporanea, ma non soltanto sul servizio streaming. Lo show infatti oltre ad essere nettamente al primo posto per quanto riguarda Netflix (che ha firmato nelle ultime ore un accordo con Boom Studios) sia in Europa che in America è diventata anche la serie più scaricata di sempre superando in modo netto Game of Thrones e The Walking Dead. Un risultato straordinario, in barba ai detrattori che hanno fatto esplodere le critiche sui social a proposito di una quarta parte sotto le aspettative.

La Casa di Carta è una serie che ha saputo catalizzare le attenzioni del pubblico, rendendo immediatamente empatici i suoi personaggi come forse nessun altro show Netflix aveva mai saputo fare. Nella classifica di Netflix stupisce che la secondo posto sia esplosa un’altra serie spagnola come Vis a Vis, in cui troviamo ad esempio anche degli attori proprio de La Casa di Carta. Il terzo posto degli show più visti è il documentario che racconta proprio il fenomeno legato allo show che vede come protagonisti Alvaro Morte e Ursula Corbero. Molto staccato Freud che ha ricevuto apprezzamenti davvero minimi dalla stampa, mentre non è in classifica ma sta ricevendo un plauso unanime dalla critica Unorthodox a riprova di come le logiche degli utenti siano imprevedibili. Netflix riesce comunque ad offrire intrattenimento con show non suoi, con l’esempio lampante di Riverdale che è in top ten con la terza stagione nonostante la quarta sia un’esclusiva Infinity.

Andiamo invece ad analizzare gli ascolti in streaming su Disney+ in questi primi 14 giorni di aprile. Se in America il dominio è di Onward che è arrivato in digitale a meno di un mese dall’uscita in sala in Italia la vetta per queste prime giornate di aprile spetta a Il Re Leone del 2019, il remake in CGI iper realistica diretto da Jon Favreau. La piattaforma sta avendo un grande successo nel nostro paese, ma non è ancora paragonabile a quanto fatto registrare da Netflix. Al secondo posto ci sono infatti I Simpson, mentre al terzo The Mandalorian. Entrambi sono show già visti e rivisti, i primi su Italia 1 mentre il secondo è stato scaricato negli scorsi mesi per vie trasverse. In classifica spiccano anche Avengers: Endgame e Oceania, che in Italia sta avendo un successo ben superiore rispetto a quanto raccolto in patria.

La rivoluzione dello streaming è cominciata, ma sembra proprio che in Italia il trono spetti ancora a Netflix e a La Casa di Carta.

Top 10 Netflix in Italia, domina La Casa di Carta

La Casa di Carta Vis a Vis – Il Prezzo del Riscatto La Casa di Carta – Il Fenomeno Freud The Place Sognando il Ring Elite Riverdale Justice League Lo Show di Big Show

Top 10 Disney+ in Italia, primo Il Re Leone (2019)