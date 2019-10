Durante una intervista con il quotidiano Cadena 3 l’attore Rodrigo De La Serna, che nella terza stagione ha interpretato Palermo, la new entry nella banda del Professore, ha confermato che le riprese della quarta stagione de La Casa di Carta sono concluse: i nuovi episodi usciranno a gennaio 2020.

La Casa di Carta 4 è già pronta: uscirà a gennaio

LEGGI ANCHE> La Fondazione Dalì vuole fare causa a La Casa di Carta

«La quarta parte è stata già girata, la data di uscita è fissata per gennaio»: poche parole che hanno fatto impazzire i fan de La Casa de Papel. L’attore Rodrigo De La Serna, che è entrato nella banda del Professore nella terza stagione con il personaggio di Palermo, ha confermato che non bisognerà aspettare a lungo per le nuove avventure dei criminali spagnoli. In molti ipotizzano che il giorno di gennaio che verrà scelto da Netflix per rilasciare i nuovi episodi possa essere venerdì 17, in modo da rispettare la cadenza dei sei mesi, mentre alcuni tabloid spagnoli ritengono come data possibile il 18 gennaio. Ciò che davvero affligge gli appassionati della serie è però se si tratterà o meno della stagione conclusiva.

(Credits immagine di copertina: ANSA/UFFICIO STAMPA)