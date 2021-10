Cosa rimane della Bestia di Salvini nel post Morisi?

Per quasi dieci anni Luca Morisi – al centro dei fatti dello scorso Ferragosto che l’hanno visto coinvolgo con due escort nella condivisione di droga – ha tenuto le redini della ben nota comunicazione del leader del Carroccio. La Bestia di Salvini ha goduto, per moltissimo tempo, di ottima salute ed è stata il cavallo di battaglia della comunicazione politica del leghista, che riusciva a coinvolgere molto più di quella di tutti gli altri. Cosa è successo dopo le vicende personali di Morisi messe in piazza e di che stato di salute gode, ultimamente, la comunicazione politica di Matteo Salvini?

Come sta La Bestia Salvini ora che Morisi non la gestisce più

Nell’analisi fatta da Repubblica – che mette al centro i dati della pagina Facebook – la salute della Bestia Salvini appare evidentemente compromessa. I dati analizzati partono dal 15 agosto 2021 e arrivano fino a oggi, comparati con quelli del medesimo periodo dello scorso anno. Qualità e quantità dei post: su 100 contenuti proposti, le foto pesano molto di più – arrivando quasi al 76% con un aumento pari al 16% in un anno – e perdono terreno i posto con link, solo lo 0,04% sul totale dei pubblicati. Il numero di post giornalieri, invece, si è dimezzato: dai 18 dello scorso anno ai 9 dello stesso periodo di quest’anno.

Lo scopo di questi cambiamenti è stato quello di aumentare la visibilità e la portata della pagina. Salvini è rimasto tra coloro che spende di più su Facebook per gli ads ma, nonostante ciò, si è assistito a un letterale crollo del numero di interazioni e – di conseguenza – del tasso di engagement: da 32,5 milioni tra agosto 2020 e ottobre 2020 siamo arrivati ai 7,2 milioni nello stesso periodo del 2021 (oltre quattro volte di meno, quindi). Se prima con la fanpage di Salvini interagivano 524 mila persone al giorno, oggi siamo crollati a 117 mila interazioni quotidiane.

L’aumento delle reaction di scherno e contrariate

Il tasso di coinvolgimento della pagina si attesta, oggi, allo 0,30% contro lo 0,73% dell’anno scorso. Cambia non solo la quantità di interazioni ma anche la qualità: non solo un drastico calo di condivisione dei contenuti ma un raddoppio delle reaction di scherno, quelle fatte con la faccina che ride dei contenuti proposti. Tra il crollo di condivisioni e l’aumento di risate, le persone dimostrano di non condividere più così tanto quello che viene detto dal leader della Lega.

Alla fine dei conti, guardando ai numeri, appare evidente che la macchina messa su da Morisi è ancora attiva pienamente ma non gode dell’ottima salute che la caratterizzava un anno fa.