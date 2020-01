Il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi ha annunciato che una piazzetta della città verrà dedicata a Kobe Bryant. «Era uno di noi» ha spiegato il primo cittadino.

Una piazza di Reggio Emilia verrà intitolata a Kobe Bryant

LEGGI ANCHE>Kobe Bryant usava l’elicottero per stare di più in famiglia, ma con la moglie aveva fatto un patto

Kobe Bryant aveva un legame speciale con l’Italia, in particolare con la città di Reggio Calabria. L’ è cresciuto, ha giocato a basket, a seguito degli impegni lavorativi del padre. Dal giorno della sua morte sono diventati virali diversi video in cui la stella della pallacanestro parla in italiano, racconta con nostalgia e affetto l’infanzia passata tra le strade di Reggio. Un amore che era corrisposto, e che ora si concretizzerà con la dedica a Kobe della «nuova piazzetta che si affaccia su via Guasco». Ad annunciarlo è il sindaco Luca Vecchi che con un post su Facebook ricorda come “Black Mamba” improvvisasse «nei campetti della città» e nella piazza che gli verrà dedicata «delle sfide con atleti più grandi di lui, con i compagni di scuola». « Mentre il papà spopolava in prima squadra – continua a raccontare Vecchi – Kobe è cresciuto nelle giovanili della Pallacanestro Reggiana. Il suo sorriso, il suo amore per il basket ci sono entrati dentro e un po’ di Reggio Emilia era entrata per sempre in lui, come ci aveva raccontato qualche anno fa tornando nella nostra città, che lui chiamava “casa”, per ragionare dei suoi progetti futuri, appena terminata la carriera professionistica in Nba». L’atleta, in una intervista tornata in auge dopo la sua morte nell’incidente con l’elicottero, aveva parlato del desiderio di aprire una scuola dove insegnare non solo il basket ma anche «la scrittura, il marketing e tanto altro» per aiutare anche i giovani italiani ad inseguire la loro passione e costruirsi un futuro allo stesso tempo.

A nome di tutta la città, e allegando una foto con Kobe Bryant da piccolo in braccio al padre che lo aveva portato in Italia, il primo cittadino esprime cordoglio: «Riposa in pace Kobe, Reggio Emilia non ti dimenticherà».

Reggio Emilia intitolerà a Kobe Bryant la nuova piazzetta che si affaccia su via Guasco. Kobe era uno di noi: qui, e nei… Gepostet von Luca Vecchi am Montag, 27. Januar 2020

(Credits immagine di copertina: cropped version Keith Allison from Hanover, MD, USA under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)