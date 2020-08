Kim Jong-un riappare in pubblico smentendo le (ennesime) voci sulla sua salute | VIDEO

Ancora una volta, come già accaduto in passato – in almeno altre quattro occasioni – Kim Jong-un smentisce le voci sulle sue gravi condizioni di salute e riappare al pubblico partecipando a una riunione del Politburo del Partito dei lavoratori in cui si è discusso dei temi relativi all’emergenza Covid (sia a livello sanitario che economico) e alla situazione del tifone Bavi che dovrebbe abbattersi sulla Corea del Nord nelle prossime ore. Il leader nordcoreano è apparso in buone condizioni e, sicuramente, non è in coma come invece trapelato nei giorni scorsi.

LEGGI ANCHE > Corea del Nord: Kim Jong-un ha ceduto parte dei suoi poteri alla sorella

Le immagini della riunione a cui ha partecipato Kim Jong-un risalgono a ieri, martedì 25 agosto. Insomma, la migliore delle smentite possibili nei confronti della voci che si erano rincorse nei giorni precedenti. Si era parlato, addirittura, di un passaggio dei poteri nelle mani della sorella (Kim Yo-jong) che, invece, ha solamente ricevuto una parte delle deleghe alla guida della Corea del Nord. Ecco qualche breve immagine di quell’incontro.

🇰🇵 North Korea’s leader Kim Jong Un raised the alarm over Pyongyang’s #Covid19 response and the incoming Typhoon Bavi in a high-level political meeting. The country’s economy is on track for its worst showing since the 1990s. More @business: https://t.co/0gDPZ2tmZv pic.twitter.com/IAMOaB1Yfe — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) August 26, 2020

Kim Jong-un è vivo (e lotta in mezzo a loro)

Nessun coma, nessuna situazione irreversibile. Cancellate e rispedite al mittente, dunque, i rumors che lo vedevano ricoverato in gravi condizioni per non si sa quale malanno. L’ultima volta che queste voci erano trapelate – dalla Corea del Sud – si era parlato di una situazione critica dopo un intervento per il bendaggio gastrico. Condizioni che sembravano essersi aggravata per via del peso di Kim Jong-un e la notevole quantità di sigarette fumate dal leader nordcoreano. Ma, anche in quella occasione, dopo qualche settimana di suspance, riapparve in pubblico. E oggi, ancora una volta, questo siparietto si è ripetuto.

(foto di copertina: da profilo Twitter Bloomberg QuickTake)