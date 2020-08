Corea del Nord: Kim Jong-un ha ceduto parte dei suoi poteri alla sorella

Secondo l’agenzia di spionaggio sudcoreana, il leader della Corea del Nord Kim Jong-un avrebbe ceduto alcune delle sue responsabilità alla sorella Kim Yo-jong. Kim, ovviamente, mantiene ancora l’autorità assoluta e il potere di decidere qualsiasi dettaglio sulla direzione del regime, ma avrebbe deciso di delegare alcune mansioni governative alla sorella e altri fedeli collaboratori per «alleviare il suo stress».

In passato, l’intelligence sudcoreana ha rilasciato informazioni che si sono poi rivelate false sulla Corea del Nord. In questo caso, le indiscrezioni sarebbero state discusse dall’Assemblea nazionale e poi rilasciate alla stampa.

«Kim Jong-Un mantiene la sua autorità assoluta ma parte dei suoi poteri vengono ceduti passo dopo passo», hanno riportato i giornali sudcoreani in seguito alla conferenza stampa con il portavoce dell’intelligence. «Kim Yo-jong, la sorella del leader, è ora a capo delle relazioni di Pyongyang con gli Stati Uniti e la Corea del Sud ed è, di fatto, la numero due. In ogni caso, Kim non ha ancora scelto il suo successore», hanno continuato.

Ecco sappiamo su Kim Yo-jong, la misteriosa sorella del leader della Corea del Nord

Kim Yo-jong è la sorella minore del leader nordcoreano ed è l’unica tra i suoi fratelli e sorelle ad essere una potente alleata politica. Come Kim, anche la sorella, nata nel 1978, ha vissuto e studiato a Berna, in Svizzera.

Kim Yo-jong si è fatta conoscere dalla comunità internazionale quando nel 2018 è diventata il primo membro della dinastia Kim a visitare la Corea del Sud insieme alla delegazione dei giochi olimpici invernali, quando il nord e il sud avevano partecipato insieme come unico team.

Inoltre, Kim Yo-Jong ha già rappresentato la Corea del Nord affiancando il fratello in diversi summit internazionali, tra cui quelli con il presidente sudcoreano Moon Jae-in, il leader cinese Xi Jingpin e Donald Trump.