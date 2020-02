KFC è alla ricerca di un assaggiatore di pollo professionista

Appassionati di pollo fritto di tutto il mondo, questo messaggio è rivolto a voi. KFC (Kentucky Fried Chicken), la famosa catena statunitense di fast food, ha aperto un vero e proprio contest per premiare i suoi affezionati clienti. Sul proprio sito ufficiale ha pubblicato l’annuncio: cerchiamo assaggiatori di pollo professionisti e in grado di ‘leccarsi le dita’. Il ‘premio’ sarà vedere il proprio volto sulla prossima campagna pubblicitaria della catena di fast food molto in voga negli Stati Uniti e che sta prendendo molto piede anche in Italia.

«Un solo fortunato fan avrà la possibilità di immergersi nelle migliori delizie del Kentucky, aprendo la propria strada verso la celebrità come il volto della prossima campagna pubblicitaria», scrivono sul sito ufficiale di KFC. La campagna è accompagnata dal claim ‘leccarsi le dita fino al successo’, riportando alla memoria quel classico gesto comune di portare le proprie dita alla bocca dopo aver mangiato qualcosa di fritto.

KFC cerca assaggiatori di pollo professionisti

«Il professionista (intenditore, ndr) che vincerà prenderà parte a un servizio fotografico esclusivo che metterà in mostra le sue migliori capacità di leccarsi le dita». Insomma, chi trionferà (e conoscendo il potere del brand la lotta sarà tra migliaia di persone che invieranno la loro candidatura) vedrà il proprio volto come simbolo della prossima campagna pubblicitaria della famosissima azienda di fast food del pollo fritto.

La fame e la fama

Per partecipare a questo concorso per professionisti del pollo fritto basterà scrivere su Twitter a KFC (utilizzando l’hashtag KFCFRYERME e taggando @KFC_UK) motivando in 280 caratteri per quale motivo si ritiene di essere il miglior intenditore in questa speciale lotta tra assaggiatori di pollo fritto. La fama e la fame, a volte, vanno di pari passo.

(foto di copertina: da Unsplash)