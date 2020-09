Il Covid nei bambini non causa la malattia di Kawasaki ma la Mis-C

Una nuova, importante scoperta è stata fatta presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma in merito a quell’aumento di casi di malattia di Kawasaki registrato tra i bambini con Covid nei primi mesi di pandemia. Non si trattava della Kawasaki ma di una malattia infiammatoria sistemica che viene causata dal Covid e che ha preso il nome di Mis-C, ovvero Multisystem Inflammatory Syndrome in Children. Questa nuova patologia è stata confusa con la Kawasaki per la sintomatologia simile.

Mis-C, la grave risposta infiammatoria dei bambini al Covid

La scoperta è stata fatta dall’ospedale Bambino Gesù in collaborazione con i colleghi del Karolinska Institutet di Stoccolma, in Svezia. Quello che ha colpito tanto bambini affetti da Covid è una malattia infiammatoria sistemica che prende il nome di Multisystem Inflammatory Syndrome in Children e che è causata dal coronavirus. Averlo scoperto permette ora di spianare la strada per cominciare a fare test specifici per la diagnosi precoce e i trattamenti mirati. I piccolo affetti da questa patologia manifestano vasculite – ovvero vasi sanguigni infiammati – problemi intestinali e cardiaci, aumento sistemico dello stato infiammatorio.

Sintomatologia simile a quella della Kawasaki

I sintomi elencati sono comuni alla malattia di Kawasaki ed è per questo che, all’inizio, si è indagato su un possibile nesso di causalità tra quest’ultima e il Covid. Lo studio prende il nome di “Cactus – Immunological studies in children affected by Covid and acute diseases” ed è stato fatto allo scopo di studiare le conseguenze del Covid nei bambini. Sono stati studiati 101 bambini 13 dei quali hanno contratto il coronavirus e sviluppato la forma infiammatoria multisistemica, 41 con Covid e basta, 28 con la Kawasaki già presente prima della pandemia e 19 bambini sani. Sia in una che nell’altra patologia sistemica infiammatoria è stato rilevata un’alterazione dei livelli delle citochine, che sono mediatori dell’infiammazione. Le differenze evidenziate sono, ad esempio, nell’interleuchina 17a (IL-17a) che risulta aumentata nei bimbi con la Kawasaki ma non in quelli con coronavirus e Mis-C. I bambini con Kawasaki, inoltre, non sono stati trovati con un così alto numero di auto-anticorpi come invece lo sono i bambini con Covid e Mis-C. Questi specifici anticorpi agiscono danneggiando porzioni di tessuto cardiaco o sostanze proprie dell’organismo determinando il danno vascolare e cardiaco tipico della Mis-C.