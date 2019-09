Matrimonio top secret per Kasia Smutniak, che è convolata a nozze con il compagno Domenico Procacci dopo 8 anni di relazione e un figlio. A celebrare la cerimonia, che gli invitati credevano essere la festa di compleanno dell’attrice, è stato il regista Sandro Veronesi.

Kasia Smutniak e le nozze a sorpresa con Domenico Procacci

Stando al racconto degli invitati, l’invito presupponeva un semplice festeggiamento del 40esimo compleanno di Kasia Smutniak. Poi la sorpresa: l’attrice, con un look un po’ hippy, si è presentata in abito da sposa bianco e lungo, con una corona di fiori sul capo. E così, a nella casa di campagna a Formello della coppia, ha sposato il suo compagno Domenico Procacci, in una cerimonia intima, piena di amici e familiari e celebrata da Sandro Veronesi. Una festa semplice per celebrare un amore lungo e profondo, che li ha trasformati nella coppia più “rock” del cinema, celebrata insieme a pochi amici e familiari.

Stando a quanto rivelato da un invitato segreto all’HuffPost, l’unica regola che la coppia ha imposto è stato di non fare nessun regalo, ma solo donazioni alla “Pietro Taricone Onlus”, che si occupa di progetti per garantire educazione e istruzione ai bambini più sfortunati nel mondo, dedicata al primo amore di Kasia, Pietro Taricone.

