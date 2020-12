Bonucci chiede scusa per «la più brutta Juventus di questa prima parte di stagione»

La Juventus ieri ha perso due volte. In primis quando è stato decretato che la sfida con il Napoli andrà ripetuta e, in serata, uscendo fuori dal campo con tre gol subiti e zero fatti. Ad aggravare la situazione c’è stato anche il fatto che abbia perso in casa e i tifosi, sui social, non l’hanno certo mandata a dire. Le proteste sono state moltissime e – tra i giocatori meno performanti – Leonardo Bonucci ha voluto chiedere scusa ai tifosi di persona usando i propri canali social per diffondere il messaggio.

Juventus-Fiorentina, quel 0-3 dato da errori individuali

Il risultato della partita è stato determinato da una serie di errori individuali, dalla stanchezza e dal non riuscire a superare le difficoltà impreviste – come quella di giocare con un uomo in meno a partire dal 20′ -. L’espulsione di Cuadrado, infatti, ha cambiato gli equilibri del gioco e Pirlo ha dovuto chiedere a Morata di agire diversamente, recuperando i palloni e lavorando insieme a Ronaldo. Anche Leonardo Bonucci ci ha messo il suo, lisciando il cross da sinistra i Biraghi poco prima che Nedved lasciasse gli spalti per protesta perdendosi il terzo gol subito dalla Signora.

Le scuse Bonucci sui social

La più brutta Juventus di questa prima parte di stagione. Chiedo scusa ai tifosi a nome mio, in primis. Non c’è nulla da aggiungere. pic.twitter.com/5fn18AAeUA — Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) December 22, 2020

Parla in primis a nome proprio e poi a nome dei compagni definendo la squadra che ha giocato ieri «la più brutta Juventus di questa prima parte di stagione». Un tweet telegrafico, giusto tre frasi, che hanno ovviamente avuto un grandissimo riscontro tra chi ha incoraggiato lui e la squadra e chi gli ha detto che deve vergognarsi. Un risultato pesante, quindi, per il quale Bonucci chiede «scusa ai tifosi a nome mio, in primis. Non c’è nulla da aggiungere».