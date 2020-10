Ed è subito complotto. L’Italia è il Paese della caccia alle streghe che parte, molto spesso, senza conoscere i regolamenti. E quando si parla di sport l’enfatizzazione è ancora maggiore. Dopo l’arbitraggio del giovane direttore di gara Francesco Fourneau in Crotone-Juventus, sui social è partita la sua ‘beatificazione’ per aver, nell’ordine: dato un calcio di rigore contro i bianconeri, espulso un calciatore juventino (Federico Chiesa, per un intervento pericoloso sulla gamba di Luca Cigarini) e annullato un gol ad Alvaro Morata. Tre eventi, coadiuvati dall’aiuto del Var, che hanno portato al risultato finale di pareggio (1-1) dei Campioni d’Italia contro i calabresi.

Ora, dopo la sua prestazione di Crotone, Francesco Fourneau, della sezione di Roma 1, è stato designato per il ruolo di quarto uomo in Reggina-Cosenza, derby calabrese valido per la quarta giornata di Serie B, nel turno infrasettimanale. Per molti si tratta di un declassamento. Ma questa è una teoria che viaggia solamente sui social e che non tiene conto delle modifiche regolamentari (e strutturali) avvenuto quest’anno a livello di Commissione Arbitri Nazionali.

Fourneau, l’arbitro di Crotone-Juventus non è stato declassato

Fino allo scorso anno, infatti, esistevano due entità distinte: una per i direttori di gara dei match di Serie A (C.A.N. A) e una per gli arbitri di Serie B (C.A.N. B). Da quest’anno, però, le due Commissioni – fino all’anno scorso distinte con le proprie liste di arbitri designabili in base alla categoria – si sono unite. In sintesi: uno stesso arbitro può dirigere incontri della massima categoria e della cadetteria.

L’unificazione delle Commissioni

Insomma, Francesco Fourneau, nonostante quel che si dica sui social, non è stato declassato. Anzi scorrendo la lista dei direttori di gara designati per il turno infrasettimanale di Serie B, il suo è l’unico nome già presente nelle designazioni dell’ultimo fine settimana a ricomparire nell’ultimo elenco dedicato alla cadetteria. Seppur con il ruolo di quarto uomo (che si alterna alle direzioni di gara, come da sempre). Più che declassato, dunque, si potrebbe parlare quasi di premiazione.

