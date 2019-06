Justin Bieber ha sfidato Tom Cruise ad affrontarlo sul ring Ufc.

La nuova Mission Impossible avrà luogo su un ring della Ufc, forse. L’esito in realtà sembra già prevedibile, considerando le persone chiamate in causa. Su twitter Justin Bieber ha sfidato Tom Cruise ad affrontarlo in un match Ufc.

Non si capisce se sia un gioco, una manovra di marketing o l’ennesimo capitolo di una faida di una faida di cui non si sapeva nulla. Fatto sta che Tom Cruise è stato ufficialmente sfidato da Justin Bieber in un match sul ring della UFC. Come nella migliore tradizione da millennials, il guanto di sfida è stato lanciato via Twitter. «Voglio sfidare Tom Cruise a combattere nell’ottagono» ha scritto il cantante canadese, provocando l’attore: «Tom se non accetti questa sfida e te la fai sotto non la supererai mai».

Non solo, Bieber, che recentemente aveva detto di volersi prendere una pausa della musica salvo dopo poche settimane annunciare nuove canzoni, ha anche chiamato in causa possibili “host” dell’incontro. Ha infatti taggato nello stesso tweet di sfida anche Dana White, imprenditore statunitense e l’attuale presidente della Ultimate Fighting Championship. A raccogliere l’invito è stato il campione dei pesi leggeri e dei pesi piuma Conor McGregor. «Se Tom Cruise sarà abbastanza uomo da accettare la sfida, McGregor Sports and Entertainment ospiterà l’incontro» ha twittato McGregor, aggiungendo pepe alla sfida: «Cruise ha gli attributi per combattere, come fa nei film? Restate sintonizzati per scoprirlo!»

(credits immagine di copertina: Tom Cruise : © Alex Edelman via ZUMA Wire ; Justin Bieber : © Starmax/Newscom via ZUMA Press)