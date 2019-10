Nozze blindatissime per Justin Bieber e Hailey Baldwin, che dopo il matrimonio con rito civile celebrato il 13 settembre 2018 si sono detti nuovamente sì con una cerimonia religiosa a cui ha fatto seguito una grandiosa festa con amici e parenti.

Il matrimonio di Justin Bieber e Hailey Baldwin

A distanza di un anno dal primo sì, pronunciato in segreto in un tribunale di New York, il cantante e la modella sono convolati nuovamente a nozze, come riporta il sito TalkyMedia. La coppia ha festeggiato in presenza di circa 150 persone tra amici e parenti. C’erano le colleghe di lei, le modelle Kylie Jenner e Camila Morrone, c’era suo zio Alec Baldwin. Ed erano presenti anche Jaden Smith, figlio del noto attore e Alfredo Flores.

Dopo l’aperitivo servito nel lussuoso resort Montage Palmetto Bluff a Bluffton, nella Carolina del Sud, gli sposi e gli invitati si sono spostati per la cerimonia religiosa. Si è svolta presso la Somerset Chapel. Infine, è stata la volta della grande festa che ha chiuso la giornata e che è stata caratterizzata dall’esibizione del rapper canadese Daniel Caesar, reduce da un Grammy come Miglior performance R & B per il singolo Best Part.

«La regola dell’amico»

Justin e Hailey sono amici d’infanzia. Si sono conosciuti grazie al padre di lei, che li ha presentati a un evento, quando avevano rispettivamente 15 e 13 anni (10 anni fa). Da allora, benché i fan abbiano più volte sospettato che la loro non fosse una semplice amicizia, mai nulla di ufficiale è trapelato, in merito a una relazione. Per lo meno fino al 2018. Nel 2016 avevano smesso addirittura di seguirsi sui social, per poi tornare a mostrarsi insieme in pubblico due anni dopo. Era stato proprio il cantante a dare la notizia che i fan aspettavano da tempo: «Hailey, sono davvero innamorato di tutto di te! Prometto di passare la mia vita a conoscere ogni singola parte di te, amandoti con pazienza e gentilezza».

Da quella dedica al matrimonio, il passo è stato breve: sono trascorsi appena due mesi e la coppia si è sposata con rito civile. A una anno di distanza, è stata la volta della cerimonia religiosa (30 settembre 2019).

Justin ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae, bambino, accanto a quella che oggi è sua moglie a tutti gli effetti. «Grazie per aver lasciato che tua figlia sposasse un selvaggio come me», ha scritto come commento. Il destinatario della frase è certamente Stephen Baldwin, il “responsabile” di quel fatale incontro.