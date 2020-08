L’ex Re di Spagna ha fatto sapere di essersi traferito negli Emirati Arabi

Non sono stati ufficializzati i motivi della sua partenza, ma oggi si è saputo dove è andato. Juan Carlos, ex Re di Spagna fino al 2014, ha fatto sapere – attraverso una nota del portavoce della Casa reale – di trovarsi negli Emirati Arabi. Il suo addio alla Spagna, trapelato all’inizio del mese di agosto, aveva provocato molte reazioni nell’opinione pubblica. La sua destinazione, fino a ora, era rimasta celata nel mistero. Su di lui pesano le indagini per uno scandalo legato alla corruzione.

«Sua Maestà Juan Carlos ha indicato di comunicare che si è recato negli Emirati Arabi Uniti il 3 agosto ed è lì che si trova attualmente». Con queste poche parole il portavoce della Casa reale spagnola ha comunicato all’Associated Press il luogo in cui si trova, da due settimane, l’ex monarca di Spagna. I motivi di questa decisione non sono stati ufficializzati, ma negli ultimi tempi si stava stringendo il cerchio attorno all’ex Re (che lasciò il suo incarico nel 2014 al figlio Felipe) per uno scandalo di corruzione e illeciti finanziari. Insomma, l’equazione tra le indagini avanzate e la sua fuga dalla Spagna sembrano portare a un risultato abbastanza evidente.

Juan Carlos si è trasferito negli Emirati Arabi

In un primo momento, infatti, dalla Casa reale spagnola avevano fatto sapere solamente che l’ex monarca aveva deciso di lasciare il suo Paese per «ripercussioni pubbliche di alcuni episodi della passata vita privata». E questi episodi della passata vita privata sembrano essere proprio quelle accuse nate dalle indagini condotte tra Spagna e Svizzera che riguardano presunti reati finanziari e di corruzione in cui sarebbe stato coinvolto Juan Carlos, registrato all’anagrafe con il regale nome di Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias.