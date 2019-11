Mentre si rincorrono i pettegolezzi su un sequel di Joker, su Scriptslug è stata caricata la sceneggiatura originale. Il testo, in inglese, è consultabile gratuitamente sul sito.

L’intera sceneggiatura di Joker è disponibile online, gratis

Joaquin Phoenix aveva già detto pubblicamente di essere più che disponibile a girare un secondo capitolo di Joker, il film dove l’attore interpreta il crudele clown di Gotham City e acerrimo nemico di Batman. Anche il finale del film lascia la porta aperta ad un seguito (ATTENZIONE ALLO SPOILER): il clown è stato internato ma questo non ha posto limite alla sua follia, e i suoi incontri con il giovane Bruce Wayne danno ad intendere che molto altro è ancora da scrivere.

(FINE SPOILER)

Inizialmente, l’ipotesi di un Joker 2 sembrava essere solo una fantasia dei fan che hanno contribuito a rendere la pellicola un successo mondiale: ha superato da pochi giorni la soglia del miliardo di dollari d’incasso in tutto il mondo, entrando di diritto nel Billion Dollar Club, ed è il cinecomic più redditizio di sempre, avendo guadagnato 16 volte la cifra del costo di produzione. Hollywood Reporter ha dato in esclusiva la notizia che Joker 2 si farà, anzi, che è già in lavorazione. Secondo le fonti dell’illustre magazine di cinema, il regista Todd Phillips ha ricevuto la conferma dai vertici di Warner Bros, e starebbe già lavorando alle nuove avventure di Arthur Fleck insieme al co-sceneggiatore Scott Silver. Per ingannare l’attesa, oltre ad un rewatch del film è possibile anche sfogliare la sceneggiatura originale. Il testo in inglese, datato 13 aprile 2018, è stato infatti caricato in formato pdf sul sito ScriptSlug.

(Credits immagine di copertina: Instagram jokermovie)