Un jet statunitense è caduto nel distretto di Deh Yak, zona controllata dai fondamentalisti nella provincia di Ghazni, in Afghanistan, pare dopo essere stato colpito da un missile. A rivendicare l’attacco sono stati i talebani che hanno anche dichiarato che tutte le persone a bordo sono morte, ma le ricostruzioni emerse fino ad ora mostrano alcune contraddizioni.

Un jet statunitense è stato abbattuto dai Talebani in Afghanistan

LEGGI ANCHE> Le contraddizioni della missione voluta da Obama in Afghanistan

Secondo le poche informazioni emerse, si tratterebbe di un jet Bombardier Global Express E-11A, utilizzato per il coordinamento delle operazioni militari. I Talebani, che sui social network hanno rivendicato l’abbattimento del velivolo definendolo «un aereo della Cia» hanno diffuso un video dove si vedono i resti del jet in mezzo alla neve. Tutti gli occupanti, sempre secondo la rivendicazione talebana, sarebbero morti. Eppure l’ipotesi che a causarne l’abbattimento siano stati i talebani non convince molti osservatori, che non li reputano in possesso dei mezzi adatti a perseguire un attacco simile.

Nel video si vedono i resti del velivolo bruciati e distrutti:

(Credits immagine di copertina: fermo immagine video twitter Intel Air & Sea@air_intel)