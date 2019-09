Ecco cosa ha a che fare questo abito di Jennifer Lopez con Google Image

Sapete come è nato Google Image? Grazie a Jennifer Lopez. O meglio, grazie al famoso “jungle dress” firmato Versace indossato dalla cantante latinoamericana ai Grammy Award del 2000, importantissimi premi musicali Usa. A rivelarlo alcuni anni fa era stato l’ex amministratore delegato di Google, Eric Schmidt, che nel corso di un’intervista aveva spiegato come in poche ore “jungle dress” fosse divenuta la query più popolare mai vista, con oltre 600 mila download dal sito ufficiale della premiazione. Ma a quell’altezza Google non aveva ancora una funzione che permettesse di dare agli utenti esattamente ciò che cercavano, ovvero un’immagine di JLo con indosso il suo splendido vestito: da qui l’idea di Google Image lanciato l’anno seguente, nel 2001.

Jennifer Lopez a Milano ha indossato una nuova versione del Jungle Dress

Jennifer Lopez è stata l’ospite d’eccezione della sfilata di Versace a Milano ieri sera. La cantante Usa è infatti apparsa a sorpresa in passerella indossando una versione rivisitata del famoso “jungle dress”. Dopo il gran finale di Amber Valletta, dagli altoparlanti è echeggiata la voce di Donatella Versace che diceva : «Google, mostrami il jungle dress di Versace». Immediatamente sui maxi schermi della sala sono apparse centinaia di immagini di JLo ai Grammy del 2000; subito dopo si è sentito ancora: «Ora mostrami il vero jungle dress».

Ed ecco che, tra lo stupore generale, una Jennifer Lopez in splendida forma ha fatto il suo ingresso in passerella, tra il fluttuare delle stampe rigogliose che hanno evidentemente ispirato molti degli altri outfit presentati nel corso della serata .