Jasmine Cristallo a Otto e Mezzo: «Quel che sta accadendo alle Sardine è fisiologico»

C’è chi decide di dire addio annunciando una scissione – i cui esisti si valuteranno nelle prossime settimane -, poi c’è chi parla di un’organizzazione tipica di un partito. Infine c’è anche chi sottolinea come tutte queste diatribe interne alle Sardine siano fisiologiche. E quest’ultimo punto arriva da Jasmine Cristallo, coordinatrice del movimento in Calabria, sottolineando come le tensione siano normali a questo punto per via della natura stessa di quello che – come annunciato da Mattia Santori – potrebbe diventare ben presto un partito. Almeno per quel che riguarda l’organizzazione interna.

Nel corso della sua intervista a Otto e Mezzo, Jasmine Cristallo ha sottolineato la buonafede dei quattro coordinatori bolognesi del movimento delle Sardine con cui hanno affrontato (con molta leggerezza) quella fotografia in compagnia di Luciano Benetton. La stessa coordinatrice calabrese, però, ha sottolineato come quello sia stato un errore per via delle strumentalizzazioni di chi – attraverso quello scatto – «ha provato a rifarsi una verginità» agli occhi del mondo.

Jasmine Cristallo, le sardine e il caos fisiologico

Nel pomeriggio, poco prima della trasmissione Otto e Mezzo, Mattia Santori aveva rilasciato un’intervista all’Huffington Post in cui aveva sottolineato l’errore commesso per quella fotografia, sottolineando l’esigenza delle Sardine di tentare un’organizzazione a mo’ di partito. Insomma, un qualcosa di più verticale e meno orizzontale come, invece, sembrava essere (almeno all’apparenza) fino a ora. E questo, secondo Jasmine Cristallo, è stato un altro passo abbastanza criticabile.

I guai in paradiso

Perché se la fase di confusione è stata definita «fisiologica», appare evidente come alcune frange interne alle Sardine (in tutta Italia) si sentano costrette dietro le indicazioni che arrivano da quelli che la stessa Jasmine Cristallo ha definito «i quattro». Insomma, anche in paradiso sembrano esserci guai.

