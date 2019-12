Le minacce alla sardina calabrese Jasmine Cristallo: «Attenta, hai una figlia»

Sulle sardine, nell’ultimo periodo, è stato scritto di tutto. Complice la sovraesposizione del movimento e il suo inevitabile successo nelle piazze, i suoi rappresentanti sono stati completamente ricoperti di insulti. Nei giorni scorsi, c’è stato il caso di Rama Maliik, una ragazza che aveva postato un video sui social network per comunicare la sua adeszione al movimento: il suo profilo è stato preso di mira da insulti razzisti della peggior specie. Oggi, invece, registriamo l’attacco intimidatorio a Jasmine Cristallo, la referente del movimento in Calabria.

L’intimidazione a Jasmine Cristallo

Anche il movimento delle sardine nella regione meridionale è cruciale dal punto di vista politico. In contemporanea con le elezioni regionali in Emilia-Romagna, infatti, si celebreranno anche quelle in Calabria. E anche in questa regione, le sardine possono avere un peso specifico importante e spostare voti da uno schieramento all’altro, soprattutto se saranno in grado di risvegliare la coscienza civica.

Per questo Jasmine Cristallo sta cercando di apparire di più sui media. La sua intenzione è quella di aiutare il popolo calabrese a rendersi conto dei problemi attuali di un certo tipo di politica, chiedendo loro un forte segnale di svolta. Recentemente, è stata intervistata dal quotidiano la Repubblica e poi è stata ospite della trasmissione di Rete 4 Stasera Italia. Proprio dopo questa comparsa in tv sono iniziati i problemi. Non solo le offese di semplici haters, che sono ormai all’ordine del giorno, ma veri e propri messaggi intimidatori. Uno in particolare ha spaventato Jasmine Cristallo che, per questo motivo, ha deciso di denunciare e di rendere pubblico il testo ricevuto.

La risposta di Jasmine Cristallo al messaggio intimidatorio

«Jasmine, con tutto il rispetto – si legge nel messaggio -, attenta a non pestare troppo la coda del cane che dorme, perché quando si sveglia è pericoloso. Tu hai una figlia, non vorrei che passi una storia come quella di Bibbiano, visto che sostenete la sinistra e vedete di studiare di più visto che a 10 anni volete essere uomini e donne, ma in realtà nemmeno a 40 anni siete maturi. Non parlare di fascismo, Jasmine, perché ora ce ne sarebbe bisogno per fare pulizia di pesci gatti e di persone che mettono le mani nel nostro portafoglio. Stasera Capezzone ha parlato molto bene: attenta a come parli, auguri per te e per la tua famiglia, ma attenta sempre a tua figlia».

La reazione di Jasmine Cristallo non si è fatta attendere: «Io sporgerò denuncia – ha scritto -. La strada è impervia, amici miei. Questa sera, l’ex radicale ora sovranista Capezzone, replicando a me in diretta nazionale, ha negato il clima d’odio che regna sui social. Questo elegante e civile signore è un suo “fan” e lo cita pure! Non mi fate paura: prima vi espongo qui e poi vi denuncio tutti e sappiate che userò i vostri soldi per sostenere chi più detestate, ovvero una ong».