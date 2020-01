Le lacrime di James LeBron per la morte di Kobe Bryant

James LeBron era a tutti gli effetti l’erede di Kobe Bryant. In diverse occasioni aveva raccontato quanto il cestista gli fosse stato di ispirazione, nella carriera e nella vita. Ricordi che ha condiviso anche in una intervista dopo lo schianto dell’elicottero che ha ucciso uno dei più grandi giocatori di Nba e la figlia di soli 13 anni, che voleva ripercorrere le orme del padre.

Il video registrato in quello che presumibilmente è il momento in cui James LeBron viene a sapere del tragico incidente che ha ucciso Kobe Bryant è diventato virale. Il giocatore del Lakers viene inquadrato mentre sulla pista di atterraggio dell’aeroporto di Los Angeles scoppia in un pianto a dirotto. Insieme alla squadra, stava per tornare a casa da Philadelphia, dopo aveva conquistato quei 29 punti che lo avevano fatto superare Kobe Bryant diventando il numero uno dei migliori marcatori di tutta la storia della Nba.

LeBron James and the Lakers found out about Kobe Bryant's death while on their team plane flying home from Philadelphia today after playing the Sixers last night @6abc #KobeForever #KobeRIP #KobeBryant pic.twitter.com/3XkWOGDSDj

— Jeff Skversky 6abc (@JeffSkversky) January 27, 2020