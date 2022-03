Ivan Urgant lascia la Russia: aveva chiesto la pace in Ucraina

Anche Ivan Urgant, lo ‘Stephen Colbert russo’, è stato costretto a lasciare il Paese dopo essersi espresso a favore della pace in Ucraina. Come racconta l’inviata di Repubblica a Mosca Rosalba Castelletti nel suo articolo online, lo showman è diventato ‘popolarissimo in Italia dopo aver condotto nelle vesti di “Giovanni Urganti” gli show di Capodanno “Ciao 2020” e “Ciao 2021”, tutti in lingua italiana, omaggio all’avanspettacolo nostrano degli anni Sessanta e Settanta’.

Il suo programma in seconda serata Vercherniy Urgant (Sera Urgant) non andava più in onda su Pervyj Kanal, il “Primo canale” russo, dal 24 febbraio, sera del lancio dell’offensiva russa in Ucraina contro cui Ivan Urgant si era schierato con un post sui social network: un’immagine nera con la scritta “Paura e dolore. No alla guerra”. Una parola vietata dalla legge sulle fake news approvata una settimana fa che prevede pene fino a 15 anni di carcere. Il giorno dopo, sui profili social dello show, si spiegava che la produzione era al lavoro, ma si era presa una pausa. E la portavoce del canale aveva detto che la riprogrammazione momentanea era dovuta per “importanti eventi socio-politici”. Il canale Telegram Baza, sempre molto informato, ha fatto sapere che Urgant avrebbe lasciato il Paese “con tutta la sua famiglia: i due figli e la moglie” e che si troverebbe “presumibilmente” in Israele. Ivan Urgant stesso, che non interveniva sui social dal 24 febbraio, è ricomparso subito per dire: “Niente panico. Mi hanno lasciato andare in vacanza e tornerò presto”. Molti telespettatori hanno commentato il post di Ivan Urgant, dimostrandosi però scettici in merito alla prommessa fatta dal conduttore.

