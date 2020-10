Tutta l’Italia, tranne la Calabria, è zona rossa secondo il centro europeo per il controllo delle malattie

«Adesso tutta Italia, a parte Calabria, per #ECDC è zona rossa»: lo scrive Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, riportando i dati dello European Centre for Disease Prevention and Control, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. L”agenzia indipendente dell’Unione europea agisce con lo scopo di rafforzare le difese dei paesi membri dell’Unione nei confronti delle malattie infettive e elabora – di settimana in settimana – una mappa che inquadra la situazione Covid in Italia a seconda dei dati.

Italia zona rossa ad eccezione della Calabria

L’Italia – ad eccezione della Calabria – è ora zona rossa proprio come la Francia, la Germania e la Spagna. Se qualche tempo fa sembrava che l’aumento dei casi fosse fuori controllo per gli altri e ben gestito da noi, oggi possiamo dire che la situazione è ben diversa. Con De Luca che ha annunciato il lockdown per la Campania e il nostro paese che deve prendere decisioni importantissime nelle prossime ore e nei prossimi giorni dopo che oggi siamo arrivati a sfondare la soglia dei 19 mila nuovi casi in 24 ore, i dati di ECDC classificano la situazione Italiana come peggiorata rispetto alla scorsa settimana.

Covid in Italia una settimana fa

La stessa mappa condivisa una settimana fa mostrava l’Italia come zona gialla rispetto ai nuovi casi positivi registrati nei precedenti 14 giorni ogni 100 mila abitanti. Nell’arco di una settimana la situazione è quindi precipitata per tutte le regioni della nostra penisola ad esclusione della Calabria, che ancora resiste, con un aumento di casi di Covid oggi pari a 159; superata quota 100 ricoveri.