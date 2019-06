Non più studenti ma nemmeno lavoratori: quella fase di transizione dei giovani ventenni che non è più solo un problema di crescita ma anche economico. Il numero dei Neet, giovani tra i 20 e i 35 anni che non studiano e non lavorano, consegna all’Italia il podio in Europa.

Italia record in Europa per i Neet, i giovani inoccupati che non studiano né lavorano

Secondo i dati Eurostat diffusi, l’Italia domina l’Eurozona con il record più alto di neet, ovvero quei giovani che hanno concluso il percorso di studi ma non riescono a entrare nel mondo del lavoro. La percentuale del Belpaese è la più alta di Europa, quasi il doppio della media del vecchio continente, sebbene sia in leggerissimo calo.

Nel 2018 la quota di Neet italiani è scesa dal 29,5% al 28,9%, seguiti dai giovani della Grecia con il 26,8%. Per fare un paragone, la media dell’Eurozona è del 17,2% mentre quella europea è del 16,5%. Ad avere invece i tassi più bassi sono Svezia, con solo 8,0%, e Olanda con una percentuale di poco superiore pari al 8,4%.

Anche allargando la fascia di età analizzata, partendo da un’eta dei 15 anni fino ai 34, l’Italia resta comunque al primo posto, raggiungendo in questo caso addirittura la cifra di 3 milioni di neet.

(Credits immagine di copertina: Pixabay License)