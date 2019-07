Isola d’Elba, esplode una palazzina: un morto e tre feriti. Si cerca un disperso

Una violenta esplosione è stata registrata alle prime ore dell’alba sull’Isola d’Elba. Una palazzina a due piani, in un comprensorio di villette bifamiliari, è crollata – probabilmente per colpa di una fuga di gas – nella località di Portoferraio. I vigili del fuoco, all’opera fin dai primi momenti dopo lo scoppio, hanno estratto dalle macerie tre persone vive, ma ferite. Uno dei due dispersi, invece, è stato trovato morto. Secondo le prime informazioni si tratta di un pensionato 68enne. Si scava per cercare la quinta persona, la moglie della vittima. I due, residenti a Livorno, si recavano spesso sull’Isola per trascorrere dei momenti di vacanza.

L’esplosione a Portoferraio (sull’Isola d’Elba) è stata registrata intorno alle 4.50 di questa mattina. Un forte boato e poi la palazzina di due piani è crollata su se stessa. Le prime ricostruzioni hanno immediatamente parlato di una fuga di gas partita, probabilmente, dal piano terra dello stabile, provocando il crollo totale dell’edificio. Le immagini mostrano i resti accartocciati di quello stabili in cui, secondo le prime informazioni, vivevano almeno cinque persone facenti parte di due nuclei familiari differenti.

Isola d’Elba, esplode e crolla una palazzina a Portoferraio

I Vigili del Fuoco, sono ancora sul posto e stanno operando insieme all’unità cinofila e alle squadre Usar specializzate nella ricerca tra le macerie. Le prime ore di lavoro hanno portato al salvataggio di tre persone che sono state estratte da quel che resta della palazzina sull’Isola d’Elba e sono state portate nei vicini ospedali per essere medicate. Due delle tre persone ricoverate sono in gravi condizioni: una donna di 46 anni e il padre di 76 hanno riportato ustioni rispettivamente sul 60 e il 90% del corpo. Meno gravi le condizioni della madre e moglie.

#Portoferraio (LI), esplosa una palazzina a due piani, estratte dai #vigilidelfuoco 3 persone ferite. Squadre #usar e #cinofili impegnate nella ricerca di due dispersi #23luglio 6:30 pic.twitter.com/uepfjbu95m — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 23, 2019

Si scava ancora per trovare il disperso

C’è grande angoscia per quel che riguarda l’altra persona che viveva in quel palazzo e che ora risultano disperse: finora i vigili, l’unità cinofila e le squadre Usar non sono riuscite a individuarla tra le macerie di Portoferraio. Nella palazzina, secondo le notizie che arrivano dall’Isola d’Elba, abitava anche una terza famiglia – madre, padre e figlio – che è riuscita a salvarsi senza riportare ferite.

(foto di copertina: da profilo Facebook Pubblica Assistenza Porto Azzurro)