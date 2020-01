Irina Aleksandrova è la super testimone ascoltata a Milano sul caso Metropol

Chi è Irina Aleksandrova, nuovo volto chiave della vicenda che ha portato gli investigatori della procura di Milano a indagare sullo scandalo del Metropol? Si tratta di una giornalista dell’agenzia di stampa russa TASS, che è stata ascoltata dai magistrati negli ultimi giorni. Interrogatori fiume che sono stati secretati e che, fino a oggi, puntavano a mantenere segreta anche l’identità della donna sottoposta alle domande in procura a Milano.

Irina Aleksandrova, chi è la testimone sentita in procura

Irina Aleksandrova è la giornalista che ha intervistato Matteo Salvini il 16 luglio 2018. In quella circostanza, il leader della Lega si trovava in Russia e ha avuto un momento di confronto con la stampa locale, all’interno della sede dell’agenzia TASS. In quella circostanza ringraziò anche il presidente dell’associazione Lombardia-Russia, Gianluca Savoini, per aver permesso l’incontro con Matteo Salvini.

In base a queste frammentarie indicazioni, dunque, Irina Aleksandrova sembrerebbe avere una certa familiarità quantomeno con gli intermediari che hanno agevolato il viaggio di Matteo Salvini in Russia. Ricordiamo, infatti, che le indagini stanno cercando di approfondire il presunto incontro all’Hotel Metropol di Mosca, avvenuto il 18 ottobre 2018, tra Gianluca Savoini, Gianluca Meranda, Francesco Vannucci e alcuni uomini d’affari russi. All’interno di questo incontro – è questa l’ipotesi dei magistrati – si sarebbe parlato di una trattativa di compravendita di una partita di petrolio che, sempre secondo le ipotesi, sarebbe servita a ottenere un finanziamento per la Lega per le elezioni europee del 26 maggio 2019.

L’intervista di Irina Aleksandrova a Matteo Salvini

Nel corso dell’intervista alla TASS era addirittura stata pianificata e mandata in onda una diretta Facebook sulla pagina di Matteo Salvini per documentare l’evento. L’Associazione Lombardia-Russia aveva dato ampio risalto all’evento, rivolgendosi a Irina Aleksandrova come a «una amica».