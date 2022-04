Google ha deciso di investire 9,5 miliardi nelle sue sedi fisiche e nei suoi data center

Quasi 10 miliardi di investimenti Google per le sue sedi fisiche anche se, come evidenziato dall'azienda stessa, potrebbe sembrare un controsenso

Google ha deciso che, quest’anno, investirà 9,5 miliardi di dollari in uffici fisici e data center negli Stati Uniti. L’annuncio è stato dato dalla società nella giornata di oggi e i cospicui investimenti Google segnano un aumento rispetto allo scorso anno, quando furono investiti 7 miliardi di dollari. «Potrebbe sembrare controintuitivo aumentare il nostro investimento in uffici fisici anche se abbracciamo una maggiore flessibilità nel nostro modo di lavorare – ha fatto sapere l’azienda in una dichiarazione – Eppure crediamo che sia più importante che mai investire nei nostri campus».

Investimenti Google, verranno creati almeno 12 mila posti

Con il denaro investito è previsto che si creino almeno 12 mila posti di lavoro a tempo pieno nel 2022 nei diversi data center distribuiti tra vari stati tra cui Nevada, Virginia e Nebraska. Un nuovo ufficio verrà aperto ad Atlanta e il data center di Storey County (Nevada) verrà ampliato. Google punta sulla flessibilità a lavoro dopo aver sperimentato la formula total smart durante la pandemia ma, come evidente dai soldi investiti, ritiene importante che i dipendenti siano presenti parzialmente. Il colosso ha provato a riportare i dipendenti in alcuni uffici tra Stati Uniti, Regno Unito e Asia Pacifica proponendo un modello di lavoro che prevede la presenza in ufficio per circa tre giorni a settimana.

Anche per la sede centrale e nativa, quella della California, Google investirà per migliorie agli uffici e per sostenere iniziative di finanziamento degli alloggi – così da rendere i prezzi accessibili – nella Bay Area. A tal proposito il denaro che si prevede di stanziare ammonta a un miliardo. Come riporta Reuters – evidenziando i risultati dell’azienda forniti con il suo report sull’impatto economico Google – nel corso del 2021 l’azienda ha contribuito fornendo 617 miliardi di dollari in attività economica per imprese, creatori e sviluppatori negli Stati Uniti.