Chiusa l’istruttoria AGCM sul passaggio dei clienti da Intesa a Isybank, il commento del Gruppo

Sul passaggio dei clienti da Intesa Sanpaolo a Isybank era stata aperta una istruttoria da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per presunte procedure poco trasparenti rispetto ai clienti stessi. L’istruttoria è stata chiusa, dal momento che AGCM ha accettato gli impegni proposti dalle due società in quanto consentono di rimuovere i profili di possibile scorrettezza individuati. Oltre a dare spazio a questa notizia, riportiamo anche le parole di un portavoce di Intesa Sanpaolo.

Intesa-Isybank, il commento del Gruppo sulla chiusura dell’istruttoria AGCM

«Siamo lieti che sia stato riconosciuto l’impegno del Gruppo Intesa Sanpaolo e della nostra banca digitale isybank, volto a rispondere positivamente alle osservazioni giunte all’autorità. Questo importante risultato è stato reso possibile grazie alla collaborazione con l’autorità stessa per l’obiettivo comune di mantenere al centro l’ascolto dei clienti e garantire il miglior servizio rispetto alle loro esigenze. Isybank, la banca digitale del nostro gruppo, proseguirà nello sviluppo di un’offerta innovativa e di qualità, arricchita di nuovi prodotti. Intesa Sanpaolo conferma la centralità della tecnologia nell’ambito del piano di impresa, che prevede investimenti significativi per una leadership in Europa anche nel campo dell’innovazione».