Giorgia Meloni: «Questi sono i commenti dei ‘restiamo umani’ e del ‘rispettiamo le donne’»

La situazione ci sta ormai sfuggendo completamente di mano. Non riusciamo più a dare un tono ai nostri commenti sui social network. Così, quelle stesse persone che sono pronte a biasimare i commenti degli haters quando questi vengono rivolte a politici o a figure simbolo della sinistra, non esitano a prendere la tastiera in mano e a rivolgere gli stessi insulti sessisti e gli stessi auguri di morte agli avversari politici. È quanto denunciato da Giorgia Meloni sui suoi canali social: la leader di Fratelli d’Italia ha pubblicato uno screenshot con tutti i commenti negativi ricevuti dopo le sue esternazioni sul caso della Sea Watch.

Insulti Giorgia Meloni: il tweet con le frasi offensive

Questi sono solo alcuni dei commenti che in questi giorni mi hanno rivolto sui social i vari sostenitori dell’accoglienza indiscriminata relativamente ai fatti della #SeaWatch3. Quelli che “restiamo umani” e “rispettiamo le donne”. Ecco il vero volto della sinistra! pic.twitter.com/F5WHzPLvni — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) July 2, 2019

Insulti Giorgia Meloni, l’hate speech bipartisan

«Questi sono solo alcuni dei commenti che in questi giorni mi hanno rivolto sui social i vari sostenitori dell’accoglienza indiscriminata relativamente ai fatti della Sea Watch 3 – ha scritto Giorgia Meloni –. Quelli che “restiamo umani” e “rispettiamo le donne”. Ecco il vero volto della sinistra!». Ovviamente, le generalizzazioni non sono mancate (e nemmeno in questo caso sono corrette), ma è un dato di fatto che la leader di Fratelli d’Italia abbia ricevuto insulti da parte di profili che, nella maggior parte dei casi, possono essere ricondotti a persone in carne e ossa e non a bot o a troll della rete.

Dagli appellativi sconvenienti e sessisti, fino ad arrivare agli auguri di morte. Giorgia Meloni ha dovuto ascoltare e leggere diversi messaggi d’odio sulla sua bacheca. Del resto, anche lei aveva utilizzato dei toni fortissimi nel suo video in cui chiedeva di affondare la Sea Watch, dopo aver fatto sbarcare i migranti. Questo sistema di commentare a voce alta, di parlare senza collegare il cervello, di insultare liberamente come se fosse uno sport nazionale sta davvero rendendo complesso lo stare al mondo. L’hate speech si sta impossessando di tutti. Bipartisan.