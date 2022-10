Instagram starebbe lavorando alla possibilità di aggiungere un link a una canzone negli account

Il consulente di social media Matt Navarra ha annunciato, pubblicando una foto già proposta in un tweet da Alessandro Palluzzi, che Instagram starebbe lavorando alla possibilità di aggiungere un link a una canzone nella sezione dedicata alle informazioni personali dell’account Instagram. Il link alla canzone scelta dall’utente comparirà probabilmente sotto al nome, all’username, ai pronomi scelti dall’utente per indicare la propria identità di genere, alla biografia e agli eventuali link ad altri siti web o account su altri social network, come Facebook.

Instagram may soon let you add a song to your profile! 🎶 https://t.co/QZVCjfzPW0 pic.twitter.com/4zbcR2K2qA

— Matt Navarra (@MattNavarra) October 17, 2022

Perché questa decisione di Instagram?

Come già accaduto per quanto riguarda l’inserimento di una sezione apposita per inserire i pronomi scelti dall’utente per indicare la propria identità di genere, è possibile che questa decisione di Instagram faccia seguito a una preferenza o una tendenza espressa da una parte di utenti: molti infatti utilizzano lo spazio riservato alla biografia o ai link ai siti web esterni per inserire dei link a delle canzoni pubblicate, per esempio, su YouTube. Allo stesso modo, quando non era ancora disponibile la sezione per indicare i pronomi di genere, questi venivano inseriti dagli utenti nella biografia. Queste decisioni di Instagram consentono quindi di non sacrificare lo spazio già limitato della biografia per fornire queste informazioni.

In un tweet successivo, Matt Navarra ha ironizzato sulle reazioni degli utenti di Twitter a questa possibile novità che potrebbe essere introdotta su Instagram: «Il 100% delle reazioni degli utenti di Twitter a questa novità contiene la stessa parola: MySpace», facendo un chiaro riferimento alla comunità virtuale creata nel 2003 da Tom Anderson e Chris DeWolfe che offre ai suoi utenti blog, profili personali ma anche foto, musica e video.

Attualmente, la nuova funzione sembra essere in fase di test e Instagram non ha rilasciato nessuna dichiarazione a riguardo.

UPDATE: L’articolo, in seguito alla segnalazione di Alessandro Paluzzi, è stato modificato: la funzionalità, al contrario di quanto precedentemente riportato, non è ancora disponibile per nessuno ed è solo in fase di sviluppo.