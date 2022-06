L’industria tecnologica statunitense si preoccupa di consegnare dati agli stati che perseguono l’aborto

L’industria tecnologica si sta preparando per la scomoda possibilità di dover consegnare i dati relativi alla gravidanza alle forze dell’ordine, sulla scia della decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di ribaltare il precedente Roe v. Wade che per decenni ha garantito il diritto costituzionale di una donna a un aborto. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Reuters.



Poiché le leggi statali che limitano l’aborto entrano in vigore dopo la sentenza, i rappresentanti del commercio tecnologico hanno detto a Reuters che temono che la polizia otterrà mandati per la cronologia delle ricerche dei clienti, la geolocalizzazione e altre informazioni che indicano i piani per interrompere una gravidanza. Anche i pubblici ministeri potrebbero accedere allo stesso tramite citazione. La preoccupazione riflette il modo in cui le pratiche di raccolta dei dati di aziende come Google di Alphabet Inc (GOOGL.O), Meta Platforms Inc (META.O) e Amazon.com Inc (AMZN.O) di Facebook hanno il potenziale per incriminare i cercatori di aborto per lo stato leggi a cui molti nella Silicon Valley si oppongono. «È molto probabile che ci saranno richieste a quelle società tecnologiche per informazioni relative alle cronologie delle ricerche, ai siti Web visitati», ha affermato Cynthia Conti-Cook, un membro della tecnologia presso la Ford Foundation. Google ha rifiutato di commentare. I rappresentanti di Amazon e Meta non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento. La tecnologia ha da tempo raccolto – e a volte rivelato – informazioni sensibili relative alla gravidanza sui consumatori. Nel 2015, gli oppositori dell’aborto hanno preso di mira annunci pubblicitari che dicevano “Aiuto per la gravidanza” e “Hai scelte” per le persone che entrano in cliniche di salute riproduttiva, utilizzando la cosiddetta tecnologia di geofencing per identificare gli smartphone nell’area. Più recentemente, i pubblici ministeri del Mississippi hanno accusato una madre di omicidio di secondo grado dopo che il suo smartphone aveva mostrato di aver cercato farmaci per l’aborto nel suo terzo trimestre, secondo quanto riferito dai media locali. Conti-Cook ha detto: «Non riesco nemmeno a immaginare la profondità delle informazioni che il mio telefono ha sulla mia vita». Mentre i sospetti possono involontariamente consegnare i loro telefoni e le informazioni volontariamente utilizzate per perseguirli, gli investigatori potrebbero rivolgersi alle società tecnologiche in assenza di indizi o prove forti. In Stati Uniti contro Chatrie, ad esempio, la polizia ha ottenuto un mandato per i dati sulla posizione di Google che li ha portati a Okello Chatrie in un’indagine su una rapina in banca del 2019. Amazon, ad esempio, ha rispettato almeno in parte il 75% di mandati di perquisizione, mandati di comparizione e altri ordini del tribunale che richiedevano dati sui clienti statunitensi, ha rivelato la società per i tre anni terminati a giugno 2020. Ha rispettato pienamente il 38%. Amazon ha affermato che deve rispettare “ordini validi e vincolanti”, ma il suo obiettivo è fornire “il minimo” richiesto dalla legge. Eva Galperin, direttrice della sicurezza informatica presso la Electronic Frontier Foundation, ha scritto su Twitter: “La differenza tra ora e l’ultima volta che l’aborto è stato illegale negli Stati Uniti è che viviamo in un’era di sorveglianza digitale senza precedenti”.

